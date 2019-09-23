Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi

HATAY (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Cansuyu) tarafından temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 8 tır Suriye'ye gönderildi.

Cansuyu Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yükselen çığlıkları duyup da yardım etmemenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösteren bir dernek olduklarını belirten Bük, "İdlib'den kaçarak zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilere can suyu olmak istiyoruz. En fazla ihtiyaç duydukları gıda yardımı, giysi ve sudan oluşan 8 tırlık bir yardım konvoyu oluşturduk. Bu yardım ilk değil, son da olmayacak. Şu anda gönderdiğimiz gıda malzemelerini İdlib ve Türkmen Dağı bölgesi ile sınır boyunca en fazla göç alan bölgelere ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Tırlar, dua edilmesinin ardından Suriye'ye uğurlandı.

