HABER

Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 01:01 | Son Güncelleme

Cansuyu'ndan Suriye'ye 8 tırlık yardım malzemesi

HATAY (AA) - Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Cansuyu) tarafından temin edilen gıda malzemelerini taşıyan 8 tır Suriye'ye gönderildi.

Cansuyu Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yükselen çığlıkları duyup da yardım etmemenin mümkün olmadığını söyledi.

Dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösteren bir dernek olduklarını belirten Bük, "İdlib'den kaçarak zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilere can suyu olmak istiyoruz. En fazla ihtiyaç duydukları gıda yardımı, giysi ve sudan oluşan 8 tırlık bir yardım konvoyu oluşturduk. Bu yardım ilk değil, son da olmayacak. Şu anda gönderdiğimiz gıda malzemelerini İdlib ve Türkmen Dağı bölgesi ile sınır boyunca en fazla göç alan bölgelere ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Tırlar, dua edilmesinin ardından Suriye'ye uğurlandı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İHA muhabirinin yaptığı haber film konusu olduİHA muhabirinin yaptığı haber film konusu oldu
Londra’da siyah yemek festivaline yoğun ilgiLondra’da siyah yemek festivaline yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cansuyu hatay yardım

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Aslan'a Malatya'da soğuk duş!

Aslan'a Malatya'da soğuk duş!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karaman'da park halindeki araç küle döndü!

Karaman'da park halindeki araç küle döndü!

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.