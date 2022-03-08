Çanta kullanmayı seven her erkeğin sahip olmak isteyeceği en şık kombin parçaları

Eskiden erkeklerin çanta kullandığını pek görmezdik. Bu nedenle sadece para ve evrak taşımaya yarayan modeller üretiliyordu. Moda trendlerinin daha yakından takip edilmesiyle erkekler de çantaları aksesuar olarak kullanmaya başladı. Hayat kolaylaştıran çantaları kullanım amaçlarına göre farklı seçeneklere ayırmak mümkün. Evrak, bilgisayar taşıma, sırt çantaları, çapraz modeller ve son teknolojiden faydalanarak üretilen, şarj girişi bulunan akıllı çantalar. Siz de çantalara günlük kombinlerinizde yer vermek istiyorsanız çok fonksiyonlu modelleri hem giyim tarzınızı yansıtmak hem eşyalarınızı taşımak için kullanabilirsiniz. İşte sizler için listelediğimiz birbirinden güzel ve çok fonksiyonlu erkek çantaları!

1. Ultra hafif tasarımıyla Kindfox Çapraz Omuz Çantası

İster önde ister arkada taşıyabileceğiniz fonksiyonel Kindfox Çapraz Omuz Çantası, çok gözlü tasarımıyla tüm eşyalarınızı düzenli şekilde taşımanızı sağlar. Ultra hafif yapısıyla omuz ve sırt bölgelerinde ağırlık oluşturmaz. Özellikle para ve değerli eşya taşımak için son derece güvenli. Çapraz takılabilen çanta küçük görünse de geniş iç hacmiyle ihtiyaç duyduğunuz eşyaları rahatça taşır. Çantanın ön tarafında bulunan küçük gözlerine kimlik, ehliyet ve pasaport gibi önemli belgelerinizi koyabilirsiniz. Üstelik omuz askısında bulunan gece yansıtıcı uyarı kemeriyle karanlıkta bile fark edilmenizi sağlar.

2. Akıllı telefon şarj girişi bulunan My Vallice Smart Bag Specta

Maksimum 15.6 inç boyutundaki tablet ve dizüstü bilgisayarları rahatça taşıyabileceğiniz My Vallice Smart Bag Specta, adeta hayatınızı kolaylaştıracak! Üzerinde bulunan şarj girişi sayesinde çantanın içindeki göze powerbank yerleştirebilir ve akıllı cihazlarınızı gezerken bile şarj edebilirsiniz. Sırt kısmında yer alan gizli cebi sayesinde değerli eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz. Geniş iç hacmiyle okul ya da seyahatlerde ihtiyaç duyduğunuz eşyaları yanınızda taşıyabilirsiniz. Kartlık ve gözlük taşıma gözü sayesinde eşyalarınıza kolayca ulaşabilirsiniz. Çok fonksiyonlu bir sırt çantası arıyorsanız ürün tam size göre!

3. Toplantıdan toplantıya koşan erkeklerin tercihi Leathario Evrak Çantası

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Gerçek deri malzemeden üretilen Leathario Evrak Çantası, iş hayatında kullanmak için en doğru tercihlerden biri! Ön tarafında bulunan fermuarlı gözünde kaybolmasını istemediğiniz küçük eşyalarınızı rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar taşımak için uygun boyutlarda üretilen çantada aynı zamanda iş evraklarınızı ve dosyalarınızı da saklayabilirsiniz. Elde tutma sapı ve omuzda taşıma askısı sayesinde istediğiniz şekilde taşıyabilirsiniz. Omuzda taşımayı kolaylaştıran omuz desteğiyle çanta ağır olsa bile rahat taşırsınız. Sürekli toplantılara katılıyor, yoğun iş hayatında evraklarınızı kolay taşıyacağınız bir çanta arıyorsanız Leathario Evrak Çantası'nı mutlaka değerlendirmelisiniz!

4. Su geçirmez özelliğiyle Arrivly Sırt Çantası

Su geçirmez özelliği sayesinde yağışlı günlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Arrivly Sırt Çantası, elektronik eşyalarınızı taşımak için son derece güvenli. Şifreli kilidi bulunan çantayı uzun seyahatlerinizde yanınızda taşıyabilir ve hırsızlıklara karşı eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz. İç kısmında bulunan birden fazla bölme sayesinde eşyalarınızı karışmadan saklayabileceğiniz çanta, tüm eşyalarınızı toplar ve düzenli halde taşımanıza yardım eder. Okul, yürüyüş, seyahat ya da günlük kullanabileceğiniz çantayı dilerseniz elinizde dilerseniz sırtınızda taşıyabilirsiniz. Spor ve klasik tüm kombinlerinize eşlik edebilen çantayla cool stilinizi tamamlamaya ne dersiniz?

5. Günlük hayatta yanınızdan ayırmayacağınız D'VERS Bel ve Omuz Çantası

Günlük hayatta spor kombinleri tercih ediyorsanız D'VERS Bel ve Omuz Çantası tam size göre! Cep telefonu, cüzdan ve küçük aksesuarları rahatça taşıyabileceğiniz çantayla havalı tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Klipsli kemer özelliği sayesinde kolay açılmayan omuz çantası, hırsızlık olaylarına karşı eşyalarınızı korur. Fermuarlı ön gözüne bozuk para ve kart gibi küçük boyutlu eşyalarınızı koyabilir, ihtiyaç anında onlara kolayca ulaşabilirsiniz. Büyük gözünde ise cep telefonu, şarj cihazı ve cüzdan gibi eşyalarınızı taşıyabilirsiniz. Üstelik çantanın siyah ve turuncu olmak üzere 2 renk seçeneği mevcut.

6. Vintage tarzı sevenlere QUEAMBLER Deri El Çantası

%100 gerçek deriden üretilen QUEAMBLER Deri El Çantası, yıllar geçtikçe daha iyi görünecek! Naylon kayışlı omuz askısı, kopmadan ağırlıkları rahatça taşır. Çok bölmeli yapısıyla tüm eşyalarınızı düzenli olarak taşımanızı sağlar. Ön ve arka tarafında bulunan fermuarlı bölmesinde değerli eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Dışarıdan bakıldığında boyutları küçük görünse de geniş hacmi telefon, cüzdan, gözlük ve tablet gibi birçok eşyayı içine alır. Ayarlanabilir omuz askısı sayesinde çapraz taşınabildiği için hırsızlık olaylarına karşı özel eşyalarınızı güvende tutar. Kaliteli materyalleri sayesinde uzun yıllar boyunca size eşlik eder.

7. Sporda şıklığıyla konuşulmak isteyenlere Nike Academy Team Çanta

Nike Academy Team Çanta'yı futboldan salon sporlarına kadar birçok spor aktivitesi için kullanabilirsiniz. Geniş ana bölmesi krampon, futbol topu, havlu ve kıyafet gibi tüm spor ekipmanlarını içine alabilir. Elde taşıma sapı ve omuz askısı sayesinde istediğiniz şekilde rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Islak ve kuru eşya bölmesiyle eşyalarınızı temiz tutabilirsiniz. Omuz askısını istediğiniz boyutta ayarlayabilirsiniz. Ön ve iç taraflarında bulunan küçük gözlere kolay ulaşmak istediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Havalı görünmenizi sağlayan sporcu taşıma çantasını okulda, seyahatte, sporda ve günlük hayatta rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Küçük ve kullanışlı Leoodo Klasik Omuz Çantası

Cep telefonu, ev ve araba anahtarları, cüzdan, kartlar, bozuk paralar gibi küçük eşyalarınızı taşımak için kullanabileceğiniz Leoodo Klasik Omuz Çantası, günlük hayatta en büyük yardımcınız olmaya aday. Çok bölmeli ve fermuarlı tasarımıyla birçok eşyayı rahatça taşıyabilirsiniz. Küçük boyutları sayesinde yürüyüşlerde kullanabilirsiniz. 1 adet geniş ana bölmesi ve 3 adet küçük fermuarlı gözü olduğu için eşyalarınızı düzenli şekilde yerleştirebilirsiniz. Ön tarafında bulunan küçük fermuarlı gözüne bozuk para ve kart gibi sık kullanılan eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çantayı hem spor hem klasik kombinlerinizde kullanabilirsiniz.

9. Seyahatlerinizde yanınızdan ayırmayacağınız Solo Spor Çanta

Uzun seyahatlerde ve sporda taşıma amaçlı kullanabileceğiniz Solo Spor Çanta, tüm eşyalarınızı içine alabilecek boyutlara sahip. Yan tarafında bulunan özel gözüne ayakkabı ve kirli çamaşırlarınızı koyarak diğer çamaşırları temiz tutabilirsiniz. Kirli bölmesinde yer alan havalandırma delikleri sayesinde kirli çamaşırlarınız havasız kalmaz ve kötü koku yapmaz. İnce ayrıntılar düşünülerek tasarlanan taşıma çantası, elde taşıma ve omuz askısıyla kolay taşınır. Siyah, kırmızı ve lacivert olmak üzere 3 renk seçeneği bulunan çantanın tarzınıza uygun rengini seçerek sporda şıklığınızı sergilemeye ne dersiniz?

10. 3 yönlü taşıyabileceğiniz Baosha HB-26 Sırt Çantası

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Yumuşak ve kaliteli poliüretan deri malzemeden üretilen Baosha HB-26 Sırt Çantası, ergonomik tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlar. Sırtta, elde ve omuzda taşınabilen çantayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yürüyüş, tırmanma, kamp ve seyahatleriniz sırasında size eşlik edecek çanta, hayatınızı kolaylaştırır. Çok gözlü yapısıyla birçok eşyanızı içine alır. Güvenli kapaması sayesinde tırmanma ve koşma gibi aktivitelerde eşyalarınızın düşmesini engeller. Seyahat çantası olarak kullandığınızda sırt kemerini gizleyebilir ve bavul gibi kullanabilirsiniz. Kullanışlı çantanın rengi ve havalı görünümüyle kombinlerinizin vazgeçilmez parçası olacağından hiç şüphemiz yok!