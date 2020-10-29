'Çanta' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘çanta’ polemiği büyüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine “Emine Hanım’ın bir çantası var onu da Saray’ın bahçesinde yaksın” demişti. Erdoğan ise dün partisinin grup toplantısında “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma” diye yanıt vermişti.

KILIÇDAROĞLU: İSYAN EDİYORUM

Bugün Ankara’da Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

50 bin dolarlık çanta ile askıda ekmeğin tartışılması hepimizin ortak düşüncesini oluşturmalı. Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta 50 bin dolarlık çanta… Nedir Allah aşkına bu! Ben bunu eleştiremeyecek miyim? Dünyanın her tarafından ülkeyi yönetenler eşleriyle birlikte toplumun gözündedir. Onlar da topluma örnek olmak zorundadır. Ben bir kişiyi hedef almış değilim