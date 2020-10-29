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'Çanta' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Fransız mallarına boykot çağrısı sonrası çıkan "çanta" polemiği büyüyor. Kılıçdaroğlu, Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık Fransız malı çantasını eleştirdiği için kendisine ağır sözler söyleyen Erdoğan'a "Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta 50 bin dolarlık çanta... Ben bunu eleştiremeyecek miyim? Boyun var, posun var. Niye karşıma çıkmıyorsun?" diyerek yanıt verdi.

'Çanta' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki ‘çanta’ polemiği büyüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız mallarını boykot çağrısı üzerine “Emine Hanım’ın bir çantası var onu da Saray’ın bahçesinde yaksın” demişti. Erdoğan ise dün partisinin grup toplantısında “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma” diye yanıt vermişti.

KILIÇDAROĞLU: İSYAN EDİYORUM

Bugün Ankara’da Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

50 bin dolarlık çanta ile askıda ekmeğin tartışılması hepimizin ortak düşüncesini oluşturmalı. Bir tarafta askıda ekmek var bir tarafta 50 bin dolarlık çanta… Nedir Allah aşkına bu! Ben bunu eleştiremeyecek miyim? Dünyanın her tarafından ülkeyi yönetenler eşleriyle birlikte toplumun gözündedir. Onlar da topluma örnek olmak zorundadır. Ben bir kişiyi hedef almış değilim

Yüz binlerce genç işsiz olacak, çocuklar açlıktan ölecek siz de taşıyacaksın 50 bin dolarlık çantayı, ben ağzıma bant çekeceğim! Niçin? Hangi gerekçeyle? Ben buna isyan ederim ve isyan ediyorum zaten.

Eşimle değil, benimle konuş diyor… Seninle konuşuyorum zaten her zaman. Onlarca televizyon kanalın var. Kendine güvenin varsa mangal gibi yüreğin varsa dünyaya meydan okuyorsan gel bir de bana meydan oku kardeşim.


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