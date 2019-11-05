Çantalarda 60’lı yılların modası geri geldi

İSTANBUL / DHA, (Kurumsal Haber)- BEYMEN Çanta, 2019-2020 Sonbahar Kış sezonunda 60’lı yılların retro gustosu ve renklerini, günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşturuyor.

Çantalarda 2019-2020 sonbahar-kış sezonunda 60’lı yılların retro gustosu ve renklerini, günümüz metropollerinin dinamiğiyle buluşuyor. Bu kapsamda BEYMEN tarafından bu kışa özel tasarlanan çantalarda sıcak ve doygun tonlar olan vişne bordosu, tarçın, ıhlamur yeşili ve toz mavi renkler sezonun trendi olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan yalın formlar ve minimal hatlarıyla sofistike bir etkiye sahip çantalar kullanım rahatlığı, deri kalitesi, dokulu tuşeleri ile bu sezon da şehirli kadınların stillerini tamamlamak üzere raflardaki yerini aldı.

Marka tarafından bu sezonun çanta modasına ilişkin yapılan açıklamada, “BEYMEN Çanta 2019-2020 Sonbahar Kış Koleksiyonu’nda yaz koleksiyonunun sevilen modeli Claudine krokodil baskılı versiyonları ve yeni mini boylarıyla karşımıza çıkıyor. Bitter kahve, kömür siyahı ve burgonya tonlarındaki çantalar kombinlerinize sofistike bir dokunuş katıyor. Amerikalı ressam Mark Rothko’nun soyut ekspresyonist tablolarındaki blok renk vurgusundan ilham alan modeller ise yeni ve taze bir estetik anlayışı sunuyor. Koleksiyonda omuz çantaları ve crossbody’ler ise ağırlıkta.” denildi.

