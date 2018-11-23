HABER

Çantaların içinden gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan araçta, 7 çanta içinde gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu ele geçirildi.

Çantaların içinden gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan araçta, 7 çanta içinde gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçla Edirne'den İstanbul'a kaçak eşya götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan aracın sürücüsü, İstanbul yolundaki Çorlu ilçesi girişinde durduruldu. Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada, 7 çanta içinde farklı markalarda 226 dokunmatik, 2 bin 91 tuşlu olmak üzere 2 bin 317 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Çantaların içinden gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu çıktı

PARTNERVajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...Vajinismus olan kadın ilk cinsel deneyimini anlattı: Sanki bir duvar...
Silah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltıSilah ve uyuşturucu operasyonunda bilanço: 175 gözaltı
Kendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandıKendisini medyum olarak tanıtan dolandırıcı, F serisi 1 dolarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

Emina Jahovic makyajsız yakalandı! 'Abartıyorsunuz'

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Eşinin o isteği çıldırttı! Dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Otomobilde kanlı infaz! Önce karısını sonra yanındaki adamı...

Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

Görenler şaşkına döndü! Yerinden çıkarılamayınca...

Burası Doğu Akdeniz'in Kızıldeniz'i

Burası Doğu Akdeniz'in Kızıldeniz'i

Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Tarihinin en büyüğü! Topkapı Sarayı'na 300 milyon liralık restorasyon

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

Polis drone ile tespit etti! Gölde yaptıkları şey pahalıya patladı

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

İzmir'de yeni bir çiçek türü keşfedildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.