Çantaların içinden gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince sürücüsü durdurulan araçta, 7 çanta içinde gümrük kaçağı 2 bin 317 cep telefonu ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçla Edirne'den İstanbul'a kaçak eşya götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek, takibe alınan aracın sürücüsü, İstanbul yolundaki Çorlu ilçesi girişinde durduruldu. Savcılık talimatıyla araçta yapılan aramada, 7 çanta içinde farklı markalarda 226 dokunmatik, 2 bin 91 tuşlu olmak üzere 2 bin 317 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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