Çantalarından kaçak içki çıktı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da polis tarafından yolda yürürken şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin çantalarından 10 şişe kaçak içki çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Halatçı Yaması Caddesi Dikilitaş mevkisinde yolda yürüyen 2 kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Polisin yaptığı aramada, şüphelilerin yanında bulunan çantalarda Ukrayna bandrollü 10 şişe kaçak içki ele geçirildi. Polis, şüpheliler A.Ö. ve O.A. hakkında idari işlem başlattı.
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