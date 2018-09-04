Çantası yerine sandalyeyi giymeye çalıştı

Filipinler'de bir sınıfta yaşanan olayda, 4 yaşındaki Dean Lewis Pagtakhan isimli çocuk derste uyuya kaldı. Dersin sonunda, herkesin eve gitmesi gereken zamanda ise Dean, sırt çantasını alıp yola koyulmak istedi ancak uyku sersemliği yüzünden sırt çantası yerine sandalyeyi sırtlandı.

