HABER

Çantası yerine sandalyeyi giymeye çalıştı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Bir sınıfta uyuya kalan Dean Lewis Pagtakhan isimli çocuk, çantası yerine, sandalyeyi giymeye çalışması izleyenleri güldürdü.

Filipinler'de bir sınıfta yaşanan olayda, 4 yaşındaki Dean Lewis Pagtakhan isimli çocuk derste uyuya kaldı. Dersin sonunda, herkesin eve gitmesi gereken zamanda ise Dean, sırt çantasını alıp yola koyulmak istedi ancak uyku sersemliği yüzünden sırt çantası yerine sandalyeyi sırtlandı.

PARTNERFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktuFok balığını tırmaladı, gülme krizine soktu
Öyle bir yere attı ki imkansızı başardı!Öyle bir yere attı ki imkansızı başardı!
Karşıdan gelen tırın önüne çıktı! Feci kaza kameradaKarşıdan gelen tırın önüne çıktı! Feci kaza kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filipinler Dean Lewis Pagtakhan çanta Sandalye

En Çok Okunan Haberler

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'dan ürküten açıklama: Kıtlık bile yaşayabiliriz

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Emekli maaşlarına Ocak'ta ne kadar zam gelecek? İşte tahminler

Murat Başoğlu'ndan yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili şoke eden iddia

Murat Başoğlu'ndan yeğeni Burcu Başoğlu ile ilgili şoke eden iddia

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öyle bir yere attı ki imkansızı başardı!

Öyle bir yere attı ki imkansızı başardı!

Karşıdan gelen tırın önüne çıktı! Feci kaza kamerada

Karşıdan gelen tırın önüne çıktı! Feci kaza kamerada

Zengin koca arayan pazarcı dayı

Zengin koca arayan pazarcı dayı

Güvenliğini hiçe sayan cambaz amatör kamerada

Güvenliğini hiçe sayan cambaz amatör kamerada

Otomobil üzerinde ölüm yolculuğu

Otomobil üzerinde ölüm yolculuğu

Kalçasıyla saniyede iki balon patlatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Japon kadın

Kalçasıyla saniyede iki balon patlatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Japon kadın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.