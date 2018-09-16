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Çantasında 1 kilo 800 gram eroin ile yakalanan yolcu, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 10:59 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir yolcu minibüsünde yapılan adamada, L.C.

Çantasında 1 kilo 800 gram eroin ile yakalanan yolcu, tutuklandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir yolcu minibüsünde yapılan adamada, L.C. adlı yolcunun el çantasında, 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan L.C., tutuklandı.
​Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir yolcu minibüsünü durdurdu. Yapılan aramada, araçta seyahat eden L.C isimli yolcunun el çantasında 1 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. L.C. gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.C, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Ticareti yapmak ve Nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çantasında 1 kilo 800 gram eroin ile yakalanan yolcu, tutuklandı

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