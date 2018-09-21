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Çantasında uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ polisi, A.T.'nin (27), İstanbul'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyon düzenleyip, yolda otobüsü durduran ekipler, A.T.'nin çantasında 310 gram metamfetamin ele geçirdi. A.T., gözaltına alındı.  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde yaptığı operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Çantasında uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ polisi, A.T.'nin (27), İstanbul'dan otobüsle kente uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine çalışma yaptı. Operasyon düzenleyip, yolda otobüsü durduran ekipler, A.T.'nin çantasında 310 gram metamfetamin ele geçirdi. A.T., gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde yaptığı operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Polis ekipleri, operasyon için harekete geçti. A.T.'nin bulunduğu otobüsü yol üzerinde durduran ekipler, çantasında 310 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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