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Çantasını çaldıkları kadını yerde sürüklediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:20 | Son Güncelleme

Adana'da motosikletli iki kişinin sokakta yürüyen kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaları güvenlik kamerasına yansıdı - Polis tarafından yakalanan ve olayı "adrenalin" olsun diye yaptıklarını söyleyen iki zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı

Adana'da sokakta yürüyen kadını yerde sürükleyip çantasını çalmaları güvenlik kamerasınca görüntülenen motosikletli iki zanlı yakalanıp cezaevine gönderildi.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde Jale Didem Özyurteri (46), sokakta motosikletli iki kişi tarafından yerde sürüklendi ve içinde cep telefonunun bulunduğu çantası çalındı. Olayın çevredekiler tarafından bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekip, olayın yaşandığı sokaktaki bir binanın güvenlik kamerasından olay anına ilişkini görüntülere ulaştı. Görüntülerden başlarında kask bulunduğu görülen şüphelilerin kimliklerinin belirlenebilmesi için kullandıkları motosikletten yola çıkılarak araştırma yapıldı. Polis, kentte benzer modelde 6 motosiklet bulunduğunu ve bunlardan aynı renkteki bir motosikletin 2 ay önce satın alındığını tespit etti. Motosiklet sahibinin Ömer Y. (32) olduğunu belirleyen ekip, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Diğer şüpheli Furkan A. (19) da yapılan çalışmayla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde "adrenalin" olsun diye olayı gerçekleştirdiklerini ve telefonu olaydan sonra Seyhan Baraj Gölü'ne attıklarını, çantayı da yaktıklarını söylediği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, motosikletli iki kişi sokakta yürüdüğü sırada Jale Didem Özyurteri’nin arkasından yaklaşıyor. Sürücünün arkasındaki şüphelinin çantayı çekmesiyle Özyurteri yere düşüp sürükleniyor.

Daha sonra kadının yardım istediği çevredekilerin haber vermesiyle polis ekipleri olay yerine geliyor.

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