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Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 11:38 | Son Güncelleme

BURSA'da, Arzu C.

Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA'da, Arzu C. (32) çalıştığı yerde çantasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu. Sinir krizi geçiren Arzu C., polise zor anlar yaşattı.
Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir eğlence merkezinde çalışan Arzu C., mesai bitiminde evine gitmek için hazırlık yaptığı sırada çantasının olmadığını fark etti. Bir süre çantasını arayan Arzu C., çalındığı iddiasıyla durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Arzu C.'nin ifadesini aldı. Ancak Arzu C., bu sırada sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Arzu C., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Arzu C.'nin çantasını bulmak için soruşturma başlattı.
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Çantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdiÇantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdiÇantasının çalındığını iddia eden kadın sinir krizi geçirdi

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