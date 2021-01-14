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  4. Çantaya saklanmak istenen cinayette bölge didik didik aranıyor

Çantaya saklanmak istenen cinayette bölge didik didik aranıyor

14.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Sakarya’da iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının erkeğe ait olduğu belirlenirken, bölgede AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

Sakarya’da iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının erkeğe ait olduğu belirlenirken, bölgede AFAD ekipleri de çalışmalara başladı. 3’üncü gününde su üzerinde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Sakarya’nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde bir ceset, iki farklı çantanın içinde parçalanmış halde bulunmuştu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisleri, bölgede detaylı bir inceleme başlatmıştı. Otopsi Merkezine getirilen 2 koldan farklı parçalar ve 2 bacaktan farklı parçalar ile ayak üzerinde yapılan ilk incelemede, cesedin 18 yaşından büyük bir erkeğe ait olduğu tespit edilmişti.
Cinayete kurban edilen kişinin kimliği henüz belirlenemezken, cesedin baltaya benzer bir malzemeyle parçalandığı ihtimali üzerinde duruluyor. İlk incelemede, cinayetin ise en az 15 gün önce işlendiği ve cesedin 2 haftadır suda beklediği öngörüldü. Olayın 3’üncü gününde bölgede çalışmalar sürüyor. AFAD Sakarya İl Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu çalışmalarda, su üzerinde ve dere kıyısında polis ekipleri de arama-tarama faaliyetlerini devam ettiriyor. Suya bot indiren ekipler, bölgede bulunan poşet ve benzeri şeyleri tek tek kontrol ediyor. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

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