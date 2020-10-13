Cantık pide nasıl yapılır? MasterChef cantık pide tarifi nedir? Cantık pide malzemeleri neler?

Bursa’nın eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan cantık pide Masterchef yarışmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Yarışmacılar lezzetli bir şekilde yapabilmek için tüm hünerlerini ortaya koyduğu MasterChef cantık pide ile ilgili olarak televizyon izleyicileri araştırmalar yapmaya başladı. Bursa’da sık sık tüketilen ve şöhreti Bursa sınırlarını aşan cantık pide tarifi evde yapmak isteyen televizyon seyircileri tarafından merak ediliyor. Peki, cantık nasıl yapılır? İşte MasterChef cantık ile ilgili tüm detaylar...

CANTIK PİDE MALZEMELERİ

Hamuru için:

2 su bardağı kadar ılık su

1 çay bardağı kadar süt

1 paket instant maya (yaklaşık 10 gram)

1 tatlı kaşığı kadar toz şeker

1 çorba kaşığı kadar tuz

1/2 çay bardağı kadar sıvı yağ

1 tane yumurta beyazı

5 su bardağı kadar un

Hamuru toplamak için:

4 çorba kaşığı kadar un

Kıymalı iç harcı için:

300 gram kıyma

2 tane küp küp doğranmış kuru soğan

1 tane küp küp doğranmış kapya biber

6 tane ince doğranmış yeşil köy biberi

2 tane küp küp doğranmış domates

1/4 demet ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı kadar karabiber

Yarım çorba kaşığı kadar kuru kekik

1 çay kaşığı kadar kimyon

1 çorba kaşığı kadar tereyağı

Kenarı için:

1 tane yumurtanın sarısı

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

Cantık yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisinde toz şeker, ılık su, süt ve maya karıştırılıyor. Ardından kabın üstü kapatılıp mayanın aktifleşebilmesi için 5 dakika boyunca bekletiliyor. Sonrasında içerisine yumurta akı, sıvı yağ ve tuz eklenip yeniden karıştırılıyor. Farklı bir geniş kabın içerisine un konuluyor ve ortası havuz şeklinde açılıyor. Hazırlanan karışım bu havuza dökülüyor ve hamur yoğrulmaya başlanıyor. Hamurdan homojen bir karışım elde edildiği zaman üstü streçle kapatılıyor ve mayalanmak üzere 45 dakika bekletiliyor.