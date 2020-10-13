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Cantık pide nasıl yapılır? MasterChef cantık pide tarifi nedir? Cantık pide malzemeleri neler?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 23:08 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasında yapılan cantık pide televizyon izleyicileri tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Yarışmada, şefler yarışmacılardan farklı yörelere ait çeşitli pideler yapmalarını istedi. MasterChef cantık pide de bu oyun ile gündeme geldi. En başarılı şekilde cantık pide tarifi yapmak için tüm hünerlerini ortaya koyan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele sergiledi. Peki, Bursa’nın meşhur pidesi olan cantık pide nasıl yapılır? Cantık pide malzemeleri neler? Cantık nasıl yapılır?

Cantık pide nasıl yapılır? MasterChef cantık pide tarifi nedir? Cantık pide malzemeleri neler?

Bursa’nın eşsiz lezzetlerinden bir tanesi olan cantık pide Masterchef yarışmasıyla beraber yeniden gündeme geldi. Yarışmacılar lezzetli bir şekilde yapabilmek için tüm hünerlerini ortaya koyduğu MasterChef cantık pide ile ilgili olarak televizyon izleyicileri araştırmalar yapmaya başladı. Bursa’da sık sık tüketilen ve şöhreti Bursa sınırlarını aşan cantık pide tarifi evde yapmak isteyen televizyon seyircileri tarafından merak ediliyor. Peki, cantık nasıl yapılır? İşte MasterChef cantık ile ilgili tüm detaylar...

CANTIK PİDE MALZEMELERİ

Hamuru için:

  • 2 su bardağı kadar ılık su
  • 1 çay bardağı kadar süt
  • 1 paket instant maya (yaklaşık 10 gram)
  • 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker
  • 1 çorba kaşığı kadar tuz
  • 1/2 çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 1 tane yumurta beyazı
  • 5 su bardağı kadar un
    Hamuru toplamak için:
  • 4 çorba kaşığı kadar un
    Kıymalı iç harcı için:
  • 300 gram kıyma
  • 2 tane küp küp doğranmış kuru soğan
  • 1 tane küp küp doğranmış kapya biber
  • 6 tane ince doğranmış yeşil köy biberi
  • 2 tane küp küp doğranmış domates
  • 1/4 demet ince kıyılmış maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kadar karabiber
  • Yarım çorba kaşığı kadar kuru kekik
  • 1 çay kaşığı kadar kimyon
  • 1 çorba kaşığı kadar tereyağı
    Kenarı için:
  • 1 tane yumurtanın sarısı

CANTIK PİDE NASIL YAPILIR?

Cantık yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisinde toz şeker, ılık su, süt ve maya karıştırılıyor. Ardından kabın üstü kapatılıp mayanın aktifleşebilmesi için 5 dakika boyunca bekletiliyor. Sonrasında içerisine yumurta akı, sıvı yağ ve tuz eklenip yeniden karıştırılıyor. Farklı bir geniş kabın içerisine un konuluyor ve ortası havuz şeklinde açılıyor. Hazırlanan karışım bu havuza dökülüyor ve hamur yoğrulmaya başlanıyor. Hamurdan homojen bir karışım elde edildiği zaman üstü streçle kapatılıyor ve mayalanmak üzere 45 dakika bekletiliyor.

Bu sırada cantık malzemeleri arasındaki kıymalı iç harcının tüm malzemeleri bir kabın içinde karıştırılıyor. Mayalanmış olan hamurdan da portakal büyüklüğünde bezeler yapılıyor. Bezeler, pişirme kağıdının olduğu tepsinin içine birbirine yapışmayacak şekilde diziliyor. Ardından eller yağlanarak her bir beze, kenarları yüksek olacak biçimde parmaklarla açılıyor. Kıymalı harç da hamurların ortasına konuluyor. Bir fırçayla hamurların kenarına yumurta sarısı sürülüyor. Sonrasında cantık pideler önceden ısıtılan 200 derece fırında 20 dakika boyunca pişiriliyor. Böylece lezzetli cantik pide hazırlanmış oluyor ve servis ediliyor.

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