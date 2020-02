Çapa’daki rüşvet operasyonunda yeni gelişme! CZN Burak'ın annesinin ifadesi ortaya çıktı

MAĞDUR: PROF. DR. MAZHAR ALP AMELİYATI ÖNE ALMAK İÇİN PARA TALEP ETTİ

Annesi Hatice Sözalan'ın ameliyat olabilmesi için kendisinden para talep edildiğini iddia eden Soner Sözalan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Annem Hatice Sözalan'ın hastalığıyla ilgili hastaneye gittik. Bizim ameliyatımız Haziran ayındaydı. Hastanedeki ameliyat görüşmelerimiz esnasında, babam Metin Sözalan , Mahzar Alp profesör ile görüşüyorlar, Alp profesör ameliyatı öne aldırmak vaadiyle yani haziranda olan ameliyatı öne alacaklarını bunun karşılığında da söz konusu para talebi oluyor. Babamın okuma yazması yok. 'Babam da hesaptan anlamam' diyerek dayımın telefon numarasını veriyor. Dayımın telefon numarası üzerinden dayıma Yasin Ş. isimli kişi tarafından hesap numarası gönderiliyor. Hesap numarası daha sonra bana ulaştı. Hesap numarasını ben şüpheli buldum. Hesap numarasıyla ilgili Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan güvenlik bir tanıdığımız var. Onu aradım, durumu kendisine anlattım. 'Bizden ameliyat için 8 bin 500 Lira para istiyorlar, bunu Metin hocaya sorar mısın?' dedim. Kendisi Dr. Metin hocanın yanına çıkıp durumu anlatmış. Metin hoca da böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyip, 'Bu para nereden çıktı, kim böyle bir para istiyor' demiş. Ardından biz Metin hocanın avukatıyla görüştük. Avukat hanım da detayını bize anlattı. Şikayetçi olunca polis devreye girdi. Polis cuma günü suçüstü operasyon düzenledi. Yasin Şimşek benden aldığı paraları sayarken gözaltına alındı. Daha sonra sorguda her şeyi itiraf etmiş. Dr. Alp bey ve Sefer kod adlı Didem hanımın da bu işin içinde olduğunu, para taleplerinin olduğunu itiraf etmiş. Şu an tutuklanmışlar. Annemin şu an sağlık durumu ilerleme sürecinde ve mide kanseri. Midesi alınacak."