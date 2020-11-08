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Çapa makinasına ayakları sıkışan şahıs yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 15:53 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta tarlada çalışırken ayakları çapa makinasına sıkışan bir kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta tarlada çalışırken ayakları çapa makinasına sıkışan bir kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi’nde meydana geldi. Osman Kutlu (47) tarlada çalışırken bir anda ayakları çapa makinasına sıkıştı. Çevredekilerin yardım ettiği Kutlu’nun sıkışan ayakları çapa makinasından çıkartılamadı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler Kutlu’nun ayaklarını sıkışan makinadan çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kutlu, hastaneye kaldırıldı.

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