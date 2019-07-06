Çapa makinesi uçurumdan uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesi İnlice beldesinde çapa motorunun uçurumdan uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sincik ilçesine bağlı İnlice eldesi yakınlarında meydana geldi. Hasanlı köyünden İnlice beldesine giden Emrah Yakan (22) idaresindeki çapa motoruna bağlı buğday biçme makinesi İnlice beldesi Hasanan Mahallesi yakınlarında uçurumdan uçtu. Kazada, Emrah Yakan olay yerinde hayatını kaybetti. Çapa motorunda bulunan Hicabi Yakan ise yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

