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Çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

 SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken çapa makinesine bacaklarını kaptıran Saim Erek (49), yaşamını yitirdi.  Olay, ilçenin Gümüşoluk Mahallesi'nde dün meydana geldi.

Çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi öldü

Aziz GÜVENER/KOCAALİ(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde fındık bahçesinde çalışırken çapa makinesine bacaklarını kaptıran Saim Erek (49), yaşamını yitirdi.
Olay, ilçenin Gümüşoluk Mahallesi'nde dün meydana geldi. Fındık bahçesinde çapa motoru ile çalışan Saim Erek, bacaklarını motorun bıcak kısmına kaptırdı. Fındık bahçesinden gelen sesler üzerine olay yerine giden yakınları Erek'in beline kadar motora sıkıştığını gördüler.Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınları olay yerinde sinir krizi geçiriken, yapılan incelemelerin ardından Saim Erek'in cansız bedeni Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan otopsi sonrasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Erek'in cenazesi, Gümüşoluk Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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Çapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi öldüÇapa makinesine bacaklarını kaptıran çiftçi öldü

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