HABER

Çapa makinesinin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 20:40 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, dengesini kaybedip traktörün arkasına bağlı olarak çalışan çapa makinesine düşen 54 yaşındaki Elifana Karataş, yaşamını yitirdi.

Çapa makinesinin altında can verdi

Özcan DURUSOY/BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, dengesini kaybedip traktörün arkasına bağlı olarak çalışan çapa makinesine düşen 54 yaşındaki Elifana Karataş, yaşamını yitirdi.
Buldan'ın kırsal Türlübey Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erdoğan Karataş ile eşi Elifana Karataş, çapa yapmak için bugün saat 15.00 sıralarında, tarlalarına gitti. Erdoğan Karataş, tarlada traktöre bağlı olan makineyle çapa yaptığı sırada, eşi Elifana Karataş da yanında durup, izlemeye başladı. Bir ara dengesini kaybeden iki çocuk annesi Karataş, haraket halindeki çapa makinesine düştü. Makinenin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Karataş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Eşi Erdoğan Karataş'ın ihbarı üzerine yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın olay yerindeki inceleme sonrası Karataş'ın cesedi otopsi için Buldan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çapa makinesinin altında can verdiÇapa makinesinin altında can verdiÇapa makinesinin altında can verdi

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Güngören’de çatı yangını korkuttuGüngören’de çatı yangını korkuttu
Bayrak asmak için çıktığı direkte akıma kapılan genç ağır yaralandıBayrak asmak için çıktığı direkte akıma kapılan genç ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş'tan Ömer Çelik'in açıklamalarına jet yanıt

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.