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Çapa motoruna ayağını kaptırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Mustafa Çavdar(68), bahçesinde çalıştığı sırada çapa motoruna sol ayağını kaptırdı.

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Mustafa Çavdar(68), bahçesinde çalıştığı sırada çapa motoruna sol ayağını kaptırdı. Ayağı bilek kısmından kopma noktasına gelen Çavdar, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyyidharun Mahallesi 1610 Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Çavdar, bahçesinde çapa motoruyla çalıştığı sırada, sol ayağını motora kaptırdı. Kanlar içinde kalan ve ayağı bilek kısmından kopma noktasına gelen Çavdar, çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Mustafa Çavdar ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

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