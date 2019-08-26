HABER

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 02:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, çapa motoruyla çarpışan otomobil alev topuna dönerek cayır cayır yandı.

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

Adıyaman’da, çapa motoruyla çarpışan otomobil alev topuna dönerek cayır cayır yandı. Yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Erdem idaresindeki 44 FJ 196 plakalı otomobil ile Abuzer Ünal idaresindeki çapa motoru, Çelikhan- Adıyaman Karayolu 5.kilometrede çarpıştı.
Yaşanılan kazada çapa motoru şarampole yuvarlanarak devrilirken otomobil ise, abiden alev topuna donerek yanmaya başladı. Cayır cayır yanan otomobil sürücüsü otomobilden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan çapa motoru sürücüsü Abuzer Ünal, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı otomobil olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Yanarak hurda yığınına dönen otomobil ile çapa motoru, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yoldan kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

Çapa motoruyla çarpışan otomobil cayır cayır yandı

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatıSuriye sınırına mühimmat sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Erdoğan sert sözlerle eleştirmişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Yıldız futbolcunun maçta ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun maçta ayağı kırıldı

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.