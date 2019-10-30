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Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 04:16 | Son Güncelleme

Fatih’te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ambulans kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

Fatih’te İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ambulans kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Polis ekipleri, çalınan ambulansı bulmak için seferber oldu.
Olay gece saat 01.30 sıralarında Fatih’te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hastaneye ait olan ambulans çalındı. Ambulansın çalındığını fark eden güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.
İhbarı alan polis ekipleri, hemen hastaneye geldi. Ambulansın plakasını alan polis ekipleri, kısa süre içinde çalışmaya başladı. Çalınan ambulansı bulmak için İstanbul’un genelinde çalışma başlatıldı.

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı

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