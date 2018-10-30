Çapa Tıp'ın yıldızı Berika Demir'den ortalığı karıştıran açıklama

Ancak Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berika Demir katıldığı programda "Sosyal doktor da olmak çok önemli. Doktora gidiyoruz. Suratımıza bakmadan bizi muayene eden doktorlarımız oluyor." sözleri ile sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Berika Demir'den ortalığı karıştıran açıklama

1 / 8 Sosyal medya fenomeni tıp öğrencisinin 'doktorları hedef gösterdiği' ifade edildi.

2 / 8 Hem okuyup bir yandan da modellik yapan 25 yaşındaki Berika Demir'in Instagram'da 139 bin takipçisi var.

3 / 8 2013 yılında Kartal Soğanlık'ta bulunan Burak Bora Anadolu Lisesi'nden mezun olan Berika Demir (25) girdiği üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

4 / 8 Berika, 'Kim milyoner olmak ister?' bilgi yarışmasına katılmıştı. Ancak beşinci soruda verdiği yanlış cevap ile elenen Berika, "Tıp Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen kısa sürede yarışmadan elenen kız" diye eleştirilmişti.

5 / 8 Bir süre sonra da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

6 / 8 Berika Demir'in Instagram paylaşımları;

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