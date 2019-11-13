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Çapa yaparken ısıran yılan hayatını kararttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yıl önce, tarlada çapa yapan Havva Uzun'un (58) vücudunun sağ tarafı, kolunu yılan ısırınca felç oldu.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, 10 yıl önce, tarlada çapa yapan Havva Uzun'un (58) vücudunun sağ tarafı, kolunu yılan ısırınca felç oldu. Epilepsi hastalığına da yakalanan, konuşma ve yürüme güçlüğü çeken Uzun, kızının desteğiyle yaşama tutunmaya çalışıyor.

Eşiyle ayrı yaşayan, 2 çocuk annesi Havva Uzun, 2009 yılında, kırsal Sarıalan Mahallesi'ndeki tütün tarlasında çapa yaparken, sağ kolunda acı hissetti. Yakınları baktığında, Uzun'un kolunda diş izleri olduğunu ve otların arasından engerek cinsi yılanın gittiğini fark etti. Bunun üzerine yılanın, Uzun'un kolunu ısırdığı anlaşıldı. Kolu bezle sıkıca sarılan Uzun, yakınları tarafından Manisa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada, iddiaya göre, kolundaki bez çıkarılan Uzun'un vücudunu zehir sardı. Ayşe Yılmaz (27), bunun üzerine annesine panzehir verildiğini belirterek, "Panzeri fazla vermişler. Yoğun bakıma alındı. Vücudunda yaralar çıktı. Diyalize girmeye başladı. Sağ kol ve bacağı felç oldu. Daha iyi bakılması için Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevkini istedik. Yoğun bakımda 2 ay kadar kalan annem, hayati tehlikeyi atlatınca taburcu edildi. Sonrasında yine evde fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Nefes alması için boğazından delik açılması amacıyla izin istediler, verdik. Uzunca bir süre bizleri bile tanımadı. Boğazı iyileşip, konuşmaya başladıktan sonra sedye ile kendisini eve götürdük. Sonrasında fizik tedavi süreci başladı. Çok uğraştık ama fizik tedaviden bir sonuç henüz alamadık. Şanssızlık yakasını bırakmadı. Epilepsi hastalığına da yakalandı" dedi.

'YÜZDE 92 ENGELLİ RAPORU VAR'

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle konuşma ve yürüme güçlüğü çeken annesinin çalışamadığı gibi birinin yardımı olmadan günlük ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını belirten Ayşe Yılmaz, "Kendisi bakıma muhtaç durumda. Yüzde 92 engelli raporu var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden 750 lira engelli maaşı alıyor. Bunun dışında başka geliri yok. 800 kira olan ev kirasını ben ödüyorum. Ancak fizik tedavi masrafları ve ilaçlarının devletin ödemediği 300 liralık kısmı ödemekte güçlük çekiyoruz. Benim de evim kira. Eşim tek başına evin geçimini sağlamaya çalışıyor. Bu nedenle anneme daha fazla yardımda bulunamıyoruz. Evde bakım ücreti almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptık, onaylanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

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