HABER

ÇAPACIOĞLU'NUN CENAZESİNE 3 BİN KİŞİ KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 20:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu bugün toprağa verildi.

Muğla'nın Milas ilçesindeki feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayaların iş makinelerinin üstüne devrildiği olayda yaşamını yitiren işçilerden 24 yaşındaki Servet Çapacıoğlu bugün toprağa verildi. Milas Devlet Hastanesi morgundaki işlemler sonrası yakınlarına teslim edilen Çapacıoğlu'nun cenazesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Tütüncüler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Daha sonra evin önündeki geniş alanda, cenaze töreni için hazırlık yapıldı. Tabut, alana getirilen masanın üzerine konuldu. Cenaze törenine, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı CHP'li Tümer Apaydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, çevre yerleşimlerden ve Milas'tan gelen arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

DEDE İLE ANNENİN SÖZLERİ YÜREK BURKTU
Cenaze töreninde ağıt yakan dede ile annenin feryadı yürekleri burktu. Dedesi Mehmet Çapacıoğlu, Ah oğlum böylemi olacaktı Bu kadar kişi böyle acı gündemi toplanacaktı Oysa bizler senin düğününde böyle bir araya gelmek isterdik. Ama olmadı. Böyle acı bir günde bir araya geldik. Ne kadar da çok sevenin varmış diyerek feryat etti. Annesi Ayşe Çapacıoğlu da oğlunun mürüvvetini göremediğini haykırarak, gözyaşlarını tutamadı. Baba Bilal Çapacıoğlu ise, O maden ocağı araştırılsın. Başka canlar yok olup gitmesin. Bizim canımız yandı, başkalarının da canları yanmasın dedi.
Öğle vakti beklenmeden saat 11.30'da kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınan Servet Çapacıoğlu'nun tabutu, 2 kilometre boyunca taşınarak Tütüncüler Mahallesi'ndeki kabristana getirdi. Servet Çapacıoğlu, gözyaşları içinde toprağa verildi.

KARDEŞİ 10 DAKİKAYLA KURTULMUŞ
Çapacıoğlu ailesinin 3'ü kız 5 çocuğu olduğu, Servet Çapacıoğlu'nun kardeşi 18 yaşındaki Sadri Çapacıoğlu'nun da aynı maden ocağında çalıştığı öğrenildi. Sadri Çapacıoğlu'nun iş makinelerinin yağını kontrol eden ekipte olduğu, alandaki araçların kontrolünü yapıp ayrıldıktan 10 dakika sonra 3 kişinin öldüğü olayın yaşandığı ortaya çıktı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Köprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyorKöprü ayaklarının ıslak havuzdaki çalışmaları sürüyor
Cudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildiCudi Dağı’nda teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da bir binada patlama!

İstanbul'da bir binada patlama!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Meral Akşener'den flaş Mersin açıklaması: Bu hain bir kumpas!

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

Honda'nın ardından Ford da Brezilya fabrikasını kapatacak

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

İşte Survivor'a katılacak Türk yarışmacı!

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

Bahçeli'den flaş Kocamaz açıklaması: Gelin helalleşelim

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Binali Yıldırım'dan TBMM'ye veda! İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sundu

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da Sakarya Kışlası'nda mühimmat patladı! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tanzim satış noktalarında 10 günde 2 bin 894 ton sebze satıldığını açıkladı

İşte tanzim satışta 10 günün bilançosu! Fiyatlar düştü mü?

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Milas'taki maden faciasında 3 kişi tutuklandı

Bursa'da bir kişi eski eşini bıçakladı, yakalanacağını anlayınca kendi boğazını kesti

Suriyeli adam önce eski eşine dehşeti yaşattı, sonra bıçağı boğazına dayadı ve...

Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora dahil 16 kişi için müebbet hapis istemi

Müebbet hapis istemi! İddianame tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.