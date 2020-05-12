Normal yaşam standartları içerisinde bahçesine vakit ayırmayanlar için koronavirüs dönemi adeta bir armağan gibi. Özellikle de bahar dönemine denk gelmesi sebebiyle, bahçe ile ilgilenmek için de oldukça doğru bir zaman. Bahçe ile uğraşmak her ne kadar uzaktan çok keyifli görünse de elbette göründüğü kadar da kolay değil. Çiçekleri ya da sebzeleri ekmek için önce toprağın kendisinden işe başlamak gerekiyor, işte bu noktada da çapalama makineleri devreye giriyor. Teknolojinin gelişimi ile birlikte hayatımızı kolaylaştıran büyük aletlerden biri olan çapalama makinesinin en çok öne çıkan özelliğinin kişiye fazla zaman kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte çapa makinası ile çapalama işlemini yorulmadan yapmak da işin bir diğer güzel boyutu. Toprağın havalanmasını ve bu sayede bitkilerin daha verimli bir toprakta yetişmesini sağlayan çapalama işlemi için hangi makineyi tercih etmelisiniz? Son zamanlarda bu soru çokça sorulmaya başladı, biz de birçok çapalama makinası arasından en çok tercih edilenleri sizler için listeledik. Siz de en çok satın alınan çapalama makinelerini incelemek ve fiyatlarını karşılaştırmak için hemen tıklayın!

1) Yavuz Y300 Dizel Marşlı Çapa Makinesi Tarım ve hayvancılık alanında çalışanların yakından tanıdığı bir marka olan Yavuz’un Y300 Dizel Marşlı Çapa Makinası’nın şanzımanı 3 ileri 1 geri vites özelliği ile çalışıyor ve 7 beygirlik oldukça güçlü bir motora sahip. 3.1 lt’lik yakıt deposu bulunan bu makine özellikle büyük tarlalarda çapa işlemi yapmak için oldukça uygun. Yine aynı şekilde küçük alanlar için bu makinenin elverişli olduğu kullanıcı yorumlarında belirtiliyor. Toplamda kuru haliyle 16 kg’luk bir ağırlığa sahip olan bu makineyi kullanmak için kişinin de yeterli kuvvette olması gerekiyor. İlk hareketin ipin çekilmesi ile başladığı bu makinenin çapa genişliği 60 - 90 cm arasında ayarlanabiliyor. Acil durumlarda otomatik motor durdurma özelliği bulunuyor. 2) Kaan 23S 7 HP Çapa Makinesi Bu sektörün önde gelen markalarından olan Kaan’ın 23S 7 HP Çapa Makinası ise benzinle çalışan çapa makinaları arasında tercih edilen modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Benzinin dizele göre daha pahalı olduğu günümüzde, genellikle bu tip benzinli makinaların küçük alanlar için tercih edildiğini belirtelim. Çünkü benzinle çalışan motorların daha güçlü olduğunu da belirtelim. Bununla birlikte şanzımanın 2 ileri 1 geri vites özelliği bulunuyor. 7 beygirlik motor gücüne sahip bu makinede çapalama derinliği 30 cm iken çapalama genişliği 95 cm, yakıt deposunun hacmi ile 3.6 lt. Fiyat performans olarak değerlendirildiğinde kullanan kişilerin memnuniyet oranının üst düzeyde olduğu söylemek mümkün. Kaan 23S 7 HP çapalama makinesinin fiyatının ise piyasadaki diğer ürünlere göre daha uygun olduğu belirtiliyor.