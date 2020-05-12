Normal yaşam standartları içerisinde bahçesine vakit ayırmayanlar için koronavirüs dönemi adeta bir armağan gibi. Özellikle de bahar dönemine denk gelmesi sebebiyle, bahçe ile ilgilenmek için de oldukça doğru bir zaman. Bahçe ile uğraşmak her ne kadar uzaktan çok keyifli görünse de elbette göründüğü kadar da kolay değil. Çiçekleri ya da sebzeleri ekmek için önce toprağın kendisinden işe başlamak gerekiyor, işte bu noktada da çapalama makineleri devreye giriyor.
Teknolojinin gelişimi ile birlikte hayatımızı kolaylaştıran büyük aletlerden biri olan çapalama makinesinin en çok öne çıkan özelliğinin kişiye fazla zaman kazandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte çapa makinası ile çapalama işlemini yorulmadan yapmak da işin bir diğer güzel boyutu. Toprağın havalanmasını ve bu sayede bitkilerin daha verimli bir toprakta yetişmesini sağlayan çapalama işlemi için hangi makineyi tercih etmelisiniz? Son zamanlarda bu soru çokça sorulmaya başladı, biz de birçok çapalama makinası arasından en çok tercih edilenleri sizler için listeledik. Siz de en çok satın alınan çapalama makinelerini incelemek ve fiyatlarını karşılaştırmak için hemen tıklayın!
1) Yavuz Y300 Dizel Marşlı Çapa Makinesi
Tarım ve hayvancılık alanında çalışanların yakından tanıdığı bir marka olan Yavuz’un Y300 Dizel Marşlı Çapa Makinası’nın şanzımanı 3 ileri 1 geri vites özelliği ile çalışıyor ve 7 beygirlik oldukça güçlü bir motora sahip. 3.1 lt’lik yakıt deposu bulunan bu makine özellikle büyük tarlalarda çapa işlemi yapmak için oldukça uygun. Yine aynı şekilde küçük alanlar için bu makinenin elverişli olduğu kullanıcı yorumlarında belirtiliyor. Toplamda kuru haliyle 16 kg’luk bir ağırlığa sahip olan bu makineyi kullanmak için kişinin de yeterli kuvvette olması gerekiyor. İlk hareketin ipin çekilmesi ile başladığı bu makinenin çapa genişliği 60 - 90 cm arasında ayarlanabiliyor. Acil durumlarda otomatik motor durdurma özelliği bulunuyor.
2) Kaan 23S 7 HP Çapa Makinesi
Bu sektörün önde gelen markalarından olan Kaan’ın 23S 7 HP Çapa Makinası ise benzinle çalışan çapa makinaları arasında tercih edilen modellerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Benzinin dizele göre daha pahalı olduğu günümüzde, genellikle bu tip benzinli makinaların küçük alanlar için tercih edildiğini belirtelim. Çünkü benzinle çalışan motorların daha güçlü olduğunu da belirtelim. Bununla birlikte şanzımanın 2 ileri 1 geri vites özelliği bulunuyor. 7 beygirlik motor gücüne sahip bu makinede çapalama derinliği 30 cm iken çapalama genişliği 95 cm, yakıt deposunun hacmi ile 3.6 lt. Fiyat performans olarak değerlendirildiğinde kullanan kişilerin memnuniyet oranının üst düzeyde olduğu söylemek mümkün. Kaan 23S 7 HP çapalama makinesinin fiyatının ise piyasadaki diğer ürünlere göre daha uygun olduğu belirtiliyor.
3) Antrac Honda 200 GP Şanzıman Benzinli Çapa
Yerli markalarımızdan Anadolu Motor’un ürettiği çapalama makinası olan Antrac 200, yüksek performanslı Honda GX motora sahip. Düşük yakıt tüketimi ile öne çıkan bu çapalama makinası benzinle çalışıyor, yakıt depo hacmi ise 3.6 lt. 65 beygir gücünde çalışan makinanın vites özelliği ise 2 ileri 1 geri şeklinde. Tekerleklerle birlikte toplamda 83 kg ağırlığa sahip olan bu çapalama makinası kolay çalıştırma prensibi, pratik kullanımı, ergonomik tasarımı ile dikkat çekiyor. Diğer makinelere göre biraz daha pahalı olan bu çapalama makinası ise uzun süreli kullanım vaat ediyor. Bir depo benzinle ortalama 8 saat kesintisiz çalışabiliyor.
4) Yağmur Yet 250 R210 7 HP Benzinli Çapa Makinası
Kullanıcılarına yüksek performans ve kolay kullanım imkanı sunmayı hedefleyen Yağmur Yet 250 R210 7 HP Benzinli Çapa Makinası, 2 ileri 1 geri vites özelliği ile çalışan şanzımana sahiptir. Yağmur markasının geliştirmiş olduğu TDS sistemi ile en güvenli çapalama makinaları arasında yer almaktadır. Yarı profesyonel yapısı ile herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilecek bu çapalama makinesinin çapa derinliği 20 cm, çağalama genişliği ise 90 cm ölçüsündedir. Çapa ve tekerleklerle toplam 92 kg ağırlığa sahiptir. En fazla %30 eğimli arazilerde kullanmak için uygundur. 7 beygir motor gücünde olup, benzinle çalışmaktadır.
5) Ikra Flexo FEM 1500 Elektrikli Çapa Makinası
Çapalama makinelerinin her biri sadece benzin ya da dizelle çalışmaz, bunun yanında elektrikle çalışan çapa makinesi de vardır ki bunlar arasında en çok tercih edilen modellerden biri Ikra Flexo FEM 1500 modelidir. Elektrikli rotovatör olarak da bilinen bu elektrikli çapalama makinası 1500 watt elektrik gücü ile çalışır. Toplamda 13,8 kg ağırlığa sahip olup, yakıt deposu bulunmadığı için daha hafiftir. Ancak bu makinenin daha çok hobi için olduğu ve çok sert arazilerde kullanıma uygun olmadığını belirtmek gerekir. Bu çapalama makinası daha çok küçük metrekareler içerisinde, yumuşak zeminli toprakları çapalamak için uygundur. Toplamda 24 adet bıçağa sahip olup çapalama derinliği ayarlanabilir olmakla birlikte en derini 23 cm’dir. Sıraladığımız diğer makinelere göre daha uygun fiyatlı olan Ikra Flexo FEM 1500 Elektrikli Çapa Makinası yüksekliği ayarlanabilir kızağa sahiptir. Hobi bahçeleri için üretilmiş olmasından dolayı da oldukça ergonomik bir makinadır.
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