Capcom, RE2’den sonra işleri biraz salmış

3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun bugün inceleme puanları açıklandı. Serinin ikinci oyunu Metacritic’ten 91 puan almayı başarırken, daha iyi olması beklenen RE 3 maalesef ki 80 puan alıyor.
Capcom görünüşe göre RE2’nin başarısının ardından işleri biraz salmış. Metascore’u 80 olan oyun için basın ikiye bölünmüş durumda. Game Informer ve IGN gibi üst düzey inceleme mercekleri 90 puan ve üzeri verirken, VG247 ve PC Gamer gibi kuruluşlar 60 puanın altında değerlendirme yapmış.
Oyun dünyasını Death Stranding gibi ikiye bölen RE 3 Remake‘in yine de Nemesis‘in hatırına oynanabileceğini belirtelim. Siz yine de oyunu satın almadan önce gayet tatmin edici demosunu; PlayStation Store, Steam veya Microsoft Store üzerinden indirip deneyin.
Şu an konsollarda 250 TL olan oyunun 3 Nisan tarihinden sonra fiyatının 400 TL’ye çıkma ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Bu yüzden Demo’yu beğenirseniz oyunu ön sipariş vermeyi ihmal etmeyin.
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