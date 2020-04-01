Capcom, RE2’den sonra işleri biraz salmış

3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun bugün inceleme puanları açıklandı. Serinin ikinci oyunu Metacritic’ten 91 puan almayı başarırken, daha iyi olması beklenen RE 3 maalesef ki 80 puan alıyor.

RE 3 REMAKE PUANLARI AÇIKLANDI

Capcom görünüşe göre RE2’nin başarısının ardından işleri biraz salmış. Metascore’u 80 olan oyun için basın ikiye bölünmüş durumda. Game Informer ve IGN gibi üst düzey inceleme mercekleri 90 puan ve üzeri verirken, VG247 ve PC Gamer gibi kuruluşlar 60 puanın altında değerlendirme yapmış.

Oyun dünyasını Death Stranding gibi ikiye bölen RE 3 Remake‘in yine de Nemesis‘in hatırına oynanabileceğini belirtelim. Siz yine de oyunu satın almadan önce gayet tatmin edici demosunu; PlayStation Store, Steam veya Microsoft Store üzerinden indirip deneyin.

Şu an konsollarda 250 TL olan oyunun 3 Nisan tarihinden sonra fiyatının 400 TL’ye çıkma ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Bu yüzden Demo’yu beğenirseniz oyunu ön sipariş vermeyi ihmal etmeyin.

İnceleme puanları

Daily Star 100

Shacknews 90

TheSixthAxis 90

Noisy Pixel 90

God is a Geek 90

Hardcore Gamer 90

CGMagazine 90

Malditos Nerds 85

Critical Hit 85

Easy Allies 85

Wccftech 85

PSX-Sense.nl 85

DualShockers 85

Screen Rant 80

PlayStation Universe 80

Gamers Heroes 80

GamesRadar+ 80

GAMINGbible 80

JeuxActu 80

Destructoid 80

Digitally Downloaded 80

Eurogamer Italy 80

Game Revolution 80

Millenium 77

Digital Chumps 75

Video Chums 75

TrueGaming 75

Multiplayer.it 75

Carole Quintaine 75

Push Square 70

Trusted Reviews 70

Twinfinite 70

Metro GameCentral 70

VG247 60

COGconnected 94

Game Informer 90

We Got This Covered 90

GameSpew 90

Xbox Achievements 85

IGN Italia 85

Press Start Australia 85

Vandal 84

Gamers’ Temple 80

VGC 80

EGM 80

Attack of the Fanboy 70

3DJuegos 80

PC Invasion 80

GameWatcher 80

Stevivor 80

ZTGD 80

Cultured Vultures 80

Jeuxvideo.com 75

PCGamesN 70

PC Gamer 58

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