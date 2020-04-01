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Capcom, RE2’den sonra işleri biraz salmış

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Capcom geçtiğimiz yıl karşımız Resident Evil 2’nin komple elden geçirilmiş Remake sürümü ile çıkmıştı. Büyük beğeni toplayan bu oyundan sonra Resident Evil 3 Remake duyurusu gelmişti. Serinin babalarından olan RE 3 için beklentiler çok yüksekti.

Capcom, RE2’den sonra işleri biraz salmış

3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan oyunun bugün inceleme puanları açıklandı. Serinin ikinci oyunu Metacritic’ten 91 puan almayı başarırken, daha iyi olması beklenen RE 3 maalesef ki 80 puan alıyor.

RE 3 REMAKE PUANLARI AÇIKLANDI

Capcom görünüşe göre RE2’nin başarısının ardından işleri biraz salmış. Metascore’u 80 olan oyun için basın ikiye bölünmüş durumda. Game Informer ve IGN gibi üst düzey inceleme mercekleri 90 puan ve üzeri verirken, VG247 ve PC Gamer gibi kuruluşlar 60 puanın altında değerlendirme yapmış.

Oyun dünyasını Death Stranding gibi ikiye bölen RE 3 Remake‘in yine de Nemesis‘in hatırına oynanabileceğini belirtelim. Siz yine de oyunu satın almadan önce gayet tatmin edici demosunu; PlayStation Store, Steam veya Microsoft Store üzerinden indirip deneyin.

Şu an konsollarda 250 TL olan oyunun 3 Nisan tarihinden sonra fiyatının 400 TL’ye çıkma ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Bu yüzden Demo’yu beğenirseniz oyunu ön sipariş vermeyi ihmal etmeyin.

İnceleme puanları

  • Daily Star 100
  • Shacknews 90
  • TheSixthAxis 90
  • Noisy Pixel 90
  • God is a Geek 90
  • Hardcore Gamer 90
  • CGMagazine 90
  • Malditos Nerds 85
  • Critical Hit 85
  • Easy Allies 85
  • Wccftech 85
  • PSX-Sense.nl 85
  • DualShockers 85
  • Screen Rant 80
  • PlayStation Universe 80
  • Gamers Heroes 80
  • GamesRadar+ 80
  • GAMINGbible 80
  • JeuxActu 80
  • Destructoid 80
  • Digitally Downloaded 80
  • Eurogamer Italy 80
  • Game Revolution 80
  • Millenium 77
  • Digital Chumps 75
  • Video Chums 75
  • TrueGaming 75
  • Multiplayer.it 75
  • Carole Quintaine 75
  • Push Square 70
  • Trusted Reviews 70
  • Twinfinite 70
  • Metro GameCentral 70
  • VG247 60
  • COGconnected 94
  • Game Informer 90
  • We Got This Covered 90
  • GameSpew 90
  • Xbox Achievements 85
  • IGN Italia 85
  • Press Start Australia 85
  • Vandal 84
  • Gamers’ Temple 80
  • VGC 80
  • EGM 80
  • Attack of the Fanboy 70
  • 3DJuegos 80
  • PC Invasion 80
  • GameWatcher 80
  • Stevivor 80
  • ZTGD 80
  • Cultured Vultures 80
  • Jeuxvideo.com 75
  • PCGamesN 70
  • PC Gamer 58

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Anahtar Kelimeler:
Resident Evil Resident Evil 3 Resident Evil 3 Remake RE 3

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