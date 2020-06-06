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Capcom’un Pro Tour 2020 turnuvası ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Salgının azalması ile hayat normalleşmeye başladı. Bu sebeple bazı etkinlikler yavaş yavaş tekrar düzenlenmeye başlandı. Ancak bu etkinlikler için yeni bir engel ortaya çıktı. Bu engele takılanlardan biri de Pro Tour 2020 turnuvası oldu.

Capcom’un Pro Tour 2020 turnuvası ertelendi

George Floy’un öldürülmesi ile beraber gelen protestolar. İsyan noktasına ulaşan bu protestolar şu an için sadece Amerika’da sorun oluşturuyor. Bu yüzden Amerika’da gerçekleşecek bazı lansman ve etkinlikler iptal ediliyor. Bunlardan biri de Capcom’un düzenleyeceği Pro Tour 2020. Capcom Amerika genelinde hemen hemen her eyaletinde gerçekleşen protestolar nedeniyle Capcom Pro Tour 2020’ı ertelediğini açıkladı. Japonya merkezli oyun devinin bu kararı ise olağan karşılandı.

Turnuvanın planlanan tarihi 6 Haziran Cumartesi günüydü. Ancak böyle bir ortamda turnuvanın yapılmasını mantıklı bulman firma erteleme kararı aldı. Turnuva sadece Amerika’da düzenlenmeyecekti. Aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu bölgelerinde de gerçekleştirilecekti.

Capcom Amerika’da gerç

ekleşecek olan turnuvanın tarihini 20 Haziran olarak belirlemiş durumda. Asya bölgesinde de fazla ara olmaması adına ufak bir ertelemede bulunuldu. Asya kıtasında gerçekleşecek olan turnuvanın tarihi 26 Haziran olarak belirlendi. Turnuvada ayrıca Street Fighter V için yeni güncellemeler ve içerikler olacağı düşünüldüğü için oyun severlerin bir süre daha beklemesi gerekecek.

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