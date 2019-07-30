Capital One Bankasının 100 Milyon Müşterisinin Bilgileri Sızdırıldı

Thompson’ın ev arkadaşlarından Ashley isimli kişi, FBI ekiplerinin Pazartesi günü sabah 6’da evlerine baskın düzenlediğini söyledi ve Thompson’la ilgili olarak da, “Paige sadece bunu yapıp yapamayacağını görmek istedi. Verileri kötüye kullanma gibi bir niyeti yoktu” diye konuştu. Ashley ayrıca Thompson’ın bilgisayar kullanma beceri ve kabiliyetinin oldukça iyi olduğunu da söyledi.

Amerika’nın Washington eyaletinin başkenti Seattle’da Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan ve tutuklu yargılanacak olan Paige A. Thompson’ın duruşması Perşembe günü devam edecek.

FBI yetkilileri ayrıca, ‘dengesiz’ anlamına gelen ‘erratic’ ismine kayıtlı bir Twitter hesabından Capital One’a geçtiğimiz aylarda mesaj gönderildiği ve bu mesajlarda kurumun veri tabanındaki isim ve soyisimler, doğum tarihleri ve kişisel sosyal güvenlik numaraları da dahil birçok bilgiye ulaşıldığından bahsedildiğini belirtiyor.

Capital One Genel Müdürü Richard D. Fairbank suçu işleyenin yakalanmasından çok memnun olduğunu ancak bu olanlardan dolayı duyduğu derin üzüntünün devam ettiğini söyledi. Fairbank ayrıca, “Bunun, olaydan etkilenenler üzerinde yarattığı, anlaşılabilir endişeden dolayı içtenlikle özür diliyorum. Bu durumu düzeltmeye kararlıyım” diyerek banka müşterilerine güvence verdi.

Kurumdan yapılan diğer açıklamadaysa, sızdırılan bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılmadığı kanısında olunduğu ancak soruşturmanın kapsamlı olarak devam edeceği aktarıldı. Banka yetkilileri ayrıca sözkonusu veri ihlali sonucunda ABD ve Kanada’da 100 milyon kişinin bilgilerinin sızdırıldığını aktardı.