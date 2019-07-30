Capital One Bankasının 100 Milyon Müşterisinin Bilgileri Sızdırıldı

Amerika’nın önde gelen finans kurumlarından Capital One bankasının veri tabanından bulunan 100 milyondan fazla kredi başvurusunu ve 140 bin banka müşterisinin kişisel bilgilerini ele geçirdiği iddia edilen zanlı Paige A. Thompson, tutuklanarak hakim karşısına çıkarıldı.
Amerika’nın Washington eyaletinin başkenti Seattle’da Pazartesi günü hakim karşısına çıkarılan ve tutuklu yargılanacak olan Paige A. Thompson’ın duruşması Perşembe günü devam edecek.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri, Thompson’un evine Pazartesi günü baskın düzenleyerek tüm dijital aletlerine el koydu. Zanlının ev arkadaşlarının aktardığına göre, FBI ekipleri baskını Pazartesi sabahı saat 6’da düzenledi.
Yetkililer, baskın sırasında ele geçirdikleri bilgi ve belgelere dayanarak Capital One’ın yanısıra başka kurumların da zanlının hedef listesinde yer aldığı kanısına vardıklarını bildirdi.
Thompson’ın ev arkadaşlarından Ashley isimli kişi, FBI ekiplerinin Pazartesi günü sabah 6’da evlerine baskın düzenlediğini söyledi ve Thompson’la ilgili olarak da, “Paige sadece bunu yapıp yapamayacağını görmek istedi. Verileri kötüye kullanma gibi bir niyeti yoktu” diye konuştu. Ashley ayrıca Thompson’ın bilgisayar kullanma beceri ve kabiliyetinin oldukça iyi olduğunu da söyledi.
FBI yetkilileri ayrıca, ‘dengesiz’ anlamına gelen ‘erratic’ ismine kayıtlı bir Twitter hesabından Capital One’a geçtiğimiz aylarda mesaj gönderildiği ve bu mesajlarda kurumun veri tabanındaki isim ve soyisimler, doğum tarihleri ve kişisel sosyal güvenlik numaraları da dahil birçok bilgiye ulaşıldığından bahsedildiğini belirtiyor.
Capital One Genel Müdürü Richard D. Fairbank suçu işleyenin yakalanmasından çok memnun olduğunu ancak bu olanlardan dolayı duyduğu derin üzüntünün devam ettiğini söyledi. Fairbank ayrıca, “Bunun, olaydan etkilenenler üzerinde yarattığı, anlaşılabilir endişeden dolayı içtenlikle özür diliyorum. Bu durumu düzeltmeye kararlıyım” diyerek banka müşterilerine güvence verdi.
Kurumdan yapılan diğer açıklamadaysa, sızdırılan bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılmadığı kanısında olunduğu ancak soruşturmanın kapsamlı olarak devam edeceği aktarıldı. Banka yetkilileri ayrıca sözkonusu veri ihlali sonucunda ABD ve Kanada’da 100 milyon kişinin bilgilerinin sızdırıldığını aktardı.
Davaya bakan savcı yardımcısı Steven Masada da, olaydan etkilenmiş olma ihtimali olan kişilere seslenerek, “Halka şunu hatırlatmak isterim, kredi kartı dökümlerine baksınlar. Banka kayıtlarına baksınlar. Şüpheli görünen şeyler var mı diye kontrol edip, varsa da bankalarına haber versinler” şeklinde öneride bulundu.
Amerika’da bankaların güvenli veri tabanlarına yönelik benzer saldırıların son yıllarda artması nedeniyle birçok finans kurumu çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, Amerika’da geçen yıl meydana gelen veri ihlalleri toplamda yaklaşık 8 milyon dolara mal oldu.
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