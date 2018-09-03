Çapkınlar dikkat! AIDS kadar tehlikeli HPV virüsü size de bulaşabilir

Genital siğil (kondilom) dünya üzerinde genel olarak yaygın görülen bir hastalıktır. Bazı hastalarda elde ve ayakta siğil yaparken, bazı hastalarda genital bölgede çıkan kondilom adı verilen siğillere neden olur. 180 den fazla türü vardır. Genital siğil türleri 2 şekilde gruplandırılır. Düşük riskli siğiller ve yüksek riskli siğiller olarak adlandırılır.
Hem erkekte hem de kadınlarda görülebilen genital siğil bulaşıcı bir rahatsızlıktır. Genellikle cinsel yolla bulaşması ile beraber bunun dışında ortak kullanım alanları hamam, havuz vs. havlu, iç çamaşırı gibi faktörlerlede bulaşabilir. Genital siğil hem kişinin kendi vücuduna yayılabilir hem de siğile temas eden başka birine rahatça bulaşabilir. Siğilin çok partnerli olan kişilerde görülme olasılığı daha yüksektir. Tek partnerli olan kişilerde ise daha nadir rastlanır.
Genç yaşlarda görülen bu hastalık dünyanın her bölgesinde görülmesi mümkündür. Bu virüs mukoza ve cilde yerleşen DNA virüsüdür. Hpv virüsü genelde genital bölgede görülür. Erkeklerde penis ve etrafında kadınlarda ise vajina bölgesinde görülmektedir. Aynı zamanda ağız içinde mukozada da görülür.
HPV (Genital Siğil) Belirtileri Nelerdir?
HPV’nin en sık görülen belirtisi deri üstündeki kabarıklıklarıdır . Ciltte hafif kabarık, pürtüklü ve karnıbahar şeklindedir. Genellikle virüsün vücuda girmesinden 1 – 8 ay sonra ortaya çıkar. Siğiller makat etrafında, makat arasında, vajınanın içinde, rahim ağzında, penisde ve penis çevresinde görülebilir. Maalesef vücuda girip enfeksiyon oluşturan virüslerin, ilaç ile veya kendiliğinden atılması söz konusu değildir. Hastalık yapmasa da taşıyıcı olur ve enfeksiyonu diğer kişilere bulaştırabilir. Bu virüsü taşıyan kişilerde bazen psikolojik sorunlar da yaşayabiliyor. Hatta bazı kişilerde bulaştırma korkusundan cinsel isteksizlikte yaşanabiliyor. Genital siğil yani kondilom tanısı olan kişilerin bu sorunları yaşamamak adına muhakkak uzman bir hekime gitmeleri önerilir.
HPV (Genital Siğil) Tedavi Yöntemi
Genital siğil tedavisinde ameliyatsız lazer yöntemi sayesinde (Radyo frekans, lazer ve electrokoter ısı ile buharlaştırma gibi) başarı oranları oldukça yüksektir.
Lazerle Tedavi Nasıl Yapılır?
Bu işlem sırasında lokal anestezi kullanılır. Steril bir ameliyat ortamında 5 dakika da işlemi tamamlanır. Siğil bulunan alanlar lazer ile temizlenir. İşlem tamamlandıktan sonra hasta 10 dakika dinlendikten sonra evine dönebilir.
Op. Dr. Yasir GÖZÜ
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