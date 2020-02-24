HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çapraşık diş tedavisi neden önemli?

Çapraşık diş tedavisi neden önemli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 10:54 | Son Güncelleme

Diş temizliğinin diş kayıplarını engellemekte oldukça önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, çapraşık dişe sahip olan kişilerin dişlerini tam olarak temizlemelerinin mümkün olmamasından dolayı diş kayıpları yaşayabileceğini söyledi. Bu noktada çapraşık diş tedavisinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Diş Hekimi Uzunpınar, ortodonti ile çapraşık diş tedavisinde olumlu sonuçlar elde edilebildiğinin altını çizdi.

Çapraşık diş tedavisi neden önemli?

Ortodonti, dişlerin çene ardındaki çapraşıklıklarının tedavisini içeren bilim dalı. Çapraşık dişler sadece istenmeyen estetik bir görünüme sebep olmaz; aynı zamanda ne kadar iyi bakılırsa bakılsın, ne kadar iyi fırçalanırsa fırçalansın, tam olarak temizlenmesi mümkün olamayacağı için ileride diş kayıplarına, çürüklere ve diş eti rahatsızlıklarına sebep olabilirler. Yetersiz çiğneme fonksiyonu nedeniyle eklem ve mide rahatsızlıklarına da yol açabilirler. Bu nedenle sadece estetik kaygılar yüzünden değil, ağız hijyeninin sağlanabilmesi ve ileride yaşanabilecek rahatsızlıkların önüne geçmek için de ortodonti tedavileri gerekli. Bu nedenle çocuklar karışık dişlenme döneminden itibaren (6-7 yaş) mutlaka bir ortodontist tarafından muayene edilmeli. Erken teşhis tedavi sürecini kısaltabilir” diyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, hekim ve hasta ilişkisine de dikkat çekti.

TEDAVİ SÜRECİ UZUN OLDUĞUNDAN HASTA-DOKTOR İLİŞKİSİ ÖNEM TAŞIYOR

Ortodonti tedavilerinin uzun bir süreçte tamamlanabildiği için hekim ve hasta ilişkisinin çok önemli olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, “Ortodontik tedavi son yıllarda sadece çocuk ve gençler için değil, yetişkinler tarafından da tercih ediliyor. Birçok hasta ortodontik tedavinin sosyal hayatını etkileyeceği düşündüğü için son yıllarda ortodontide de daha estetik çözümler geliştirildi. Artık alternatif ortodonti tedavileri sayesinde birçok hasta rahatlıkla tedavilerini devam ettirebiliyor. İnvisalign sistemi bu estetik çözümlerde biri. Neredeyse görünmeyen şeffaf, istenildiğinde çıkartılabilen seri halinde 'aligner' adı verilen düzleştiriciler kullanılıyor. Bu düzleştiriciler hastaya özel üretiliyor ve seri halinde üretildiği için 2 haftada bir sıradaki düzleştirici ile değiştiriliyor. Her düzleştirici değiştirildiğinde dişler yavaş hareket ediyor ve tedavi bitiminde istenilen görüntüye ulaşılıyor. Tedavi süresi yaklaşık 1 1,5 yıl kadar sürüyor. Tedavi süresi kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor” açıklamalarında bulundu. (İHA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altındaVan'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çapraşık diş tedavisi çapraşık diş ortodonti diş teli

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

F.Bahçe'den Ersun Yanal açıklaması!

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 5.0 büyüklüğünde deprem

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

20 yıllık serinin ardından F.Bahçe tribünleri

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Son uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

Çin Devlet Başkanı'ndan koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklar diyet yaparken nasıl beslenmeli?

Çocuklarda diyetin püf noktaları

Karaciğer kanseri neden olur? Diyabet hayatınızı karartmasın

Karaciğer kanserinde en büyük tehdit diyabet!

Kalp krizi riski kış aylarında neden artıyor?

Kalp krizi riski kış aylarında neden artıyor?

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Canan Karatay'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Canan Karatay'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Van'da koronavirüs alarmı! Tedbirler en üst seviyede

Van'da koronavirüs alarmı! Tedbirler en üst seviyede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.