Çapraşık dişlerle gülüşünüzü gizlemeyin

Diş sağlığını erken dönemde tedavi etmek; tedavinin başarısını arttırdığı gibi tedavinin süresini de kısaltmaktadır. Fakat bilmeniz gerekir ki; hiçbir şey için geç değil. Yaşınız kaç olursa olsun, dişlerinizde ne kadar problem olursa olsun tedavi edilebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Ancak gülmek, gülümsemek için dişlerinizi gizlemeyin ya da gülüşünüzü ertelemeyin. Akan zamana karşı durmak imkansız. En güzel zamanlarınızı dişlerinizi saklayarak geçirmek yerine ağız dolusu kahkahalarla karşılamak için sizlere metal diş tellerinden bahsettim. Yıllardan beri ortodonti alanı dahilinde en sık başvurulan tedavi yöntemleri arasında olan metal diş teli tedavisi, ağız ve diş sağlığına yönelik birçok problemi ortadan kaldırıyor. Dişin yapısına ilişkin bozukluklardan diğer dişler ile arasındaki uyuşmazlığa, çene ve diş arasındaki uyumsuzluktan komşu dişlerin yanlış konumlanışına kadar pek çok rahatsızlık, metal diş teleri ile çözüme kavuşuyor. Çocuklarda ağız bakımı gibi gençlerde ağız bakımı da göz ardı ediliyor. Bunun sonucunda da çocuk, genç ya da yetişkin fark etmeksizin hastalar, diş tellerine başvurmak durumunda kalıyor. Uzman diş hekimleri tarafından titizlikle yürütülen tel tedavisi ile birlikte birkaç ay içerisinde sorunlar giderilebiliyor.

METAL DİŞ TELİ NEDİR? Metal diş teli, özetlenen çapraşıklık ve konum problemlerini ortadan kaldırmak amacıyla dişlerin ön ya da arka yüzlerine yerleştirilen tel ve braketleri ifade etmek için kullanılır. Bu iki alternatif arasında ön yüzeylere takılan teller daha popüler olmasına karşın estetik kaygı güdülmesi ve uygun görülmesi halinde lingual adı verilen tedavi de tercih edilebilir. Lingual ortodontide tel ve braketler, dişlerin arka yüzeylerine yerleştirilir. Ön yüzeylere yerleştirilen diş telleri dışarıdan bakıldığında görülebilirken arka yüzeylere yerleştirilen diş telleri hiçbir şekilde fark edilemez. Ayrıca renksiz braketlerin kullanıldığı estetik diş teli uygulamaları da sunulan seçenekler arasındadır. ORTALAMA 8 AY SÜRÜYOR Metal diş teli tedavisi ortalama olarak sekiz ay gibi bir süre gerektirirken bu süre daha da uzayabilir. En fazla 30 ay süren tedavilerde süre, hastanın durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Problemli diş sayısı ile birlikte hastanın yaşı, ağız ve çene yapısı gibi kriterler süre üzerinde etkilidir. Uzman diş hekimlerinin önerdiği bakımlar ve dikkat edilmesi gereken uygulamalar göz ardı edilmezse süreç, problemsiz bir şekilde ilerleyecektir.

AĞIZ SAĞLIĞI BEBEKLİK ÇAĞINDA BAŞLAMALI Sağlığa ilişkin her konuda olduğu gibi ağız ve diş sağlığında da olabildiğince erken müdahalelerde bulunmak önemlidir. Bu nedenle diş tellerinin de genellikle çocukluk ya da gençlik yaşlarında takılması ve ilerleyen yaşlardaki problemlerin engellenmesi tavsiye edilir. Ağız sağlığı bebeklik çağından itibaren gözetilmelidir ancak bu bakımlar yapılmadığında, 11 yaşından itibaren metal diş teli kullanımına başvurmak gerekebilir. Metal diş tellerinin sağladığı yararların başında yanlış konumlanmış dişlerin konum düzeltmeleri gelir. Peki nedir bu yanlış konumlanma ya da konum düzeltme? Dişler, belirli bir hiza ve düzen içerisindedir. Bakımın yapılmaması, beslenmenin düzensizliği, genetik faktörler ve vitamin, mineral eksikliklerine bağlı olarak dişlerde kayma görülebilir. Bir diş çürürse yapısı değişecek, sonrasında da komşu dişleri eğmeye başlayacaktır. Dişlerdeki bu eğilmeler de zamanla artacağından dolayı konumlanmalar tamamen kayacaktır. Metal diş telleri ile bu konumlar düzeltilir ve dişler, yeniden ideal düzene sokulur diyebiliriz.

METAL DİŞ TELİNİN DİĞER TELLERDEN FARKI NEDİR? Ortodonti bağlamında farklı tedavi yöntemlerinden bahsedilebilir. Diş teli konusunda da farklı materyaller kullanılabilir. Ancak çevrenize ya da yapılan araştırmalara bakarsanız en sık kullanılan yöntemin metal diş telleri olduğunu görebilirsiniz. Metal diş tellerinin kullanılmasındaki başlıca neden dayanıklılık olmakla beraber etkili sonuçlar da bu diş tellerini ön plana çıkarır. İçinde bulunduğumuz bu covid sürecinde maske ile gezmemizden dolayı bu dezavantaj gözardı edilebilir. DAYANIKLILIK •Bilindiği üzere metal, bir hayli dayanıklı bir materyaldir. Haliyle de kullanım ömrü uzun, etkisi fazladır. Diş teli tedavisi uzun süreli bir tedavi modeli olduğundan dolayı kullanılan materyalin bu süre boyunca herhangi bir problem çıkarmaması beklenir. Metal diş telleri de bu beklentiye başarıyla cevap verir. MALİYET •Dayanıklılığın yanı sıra bir diğer önemli fark maliyettir. Şeffaf diş plakları gibi daha yeni tedavi yöntemleri olsa da metal diş tellerinin diğerlerine kıyasla daha ucuz olması, tercih sebebi haline gelmiştir. Henüz şeffaf plaklar yeteri kadar yaygın değildir. Halihazırdaki metal diş tellerinin başarısı ise yıllardan beri kanıtlanmıştır. Bu yüzden metal diş telleri, ekonomik bir çözüm aracı olarak kabul edilir.