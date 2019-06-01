Çapraz böbrek nakliyle eşlerine hayat verdiler

Kadavradan böbrek nakli olmak için İzmir Kent Hastanesi'ne başvuran hastalara, çözüm olarak çapraz nakil yöntemi önerilerek gönüllü vericilerin böbreklerinin, karşı ailedeki hastaya uygun olduğu ve değiş tokuş yapılabileceği söylendi.

- "Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız"

Böbrek nakli yapılan Sema Sezgin, kontrol için geldiği hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yıllar sonra ilk kez sağlıklı bir bayram geçireceğini, bunun için çok mutlu olduğunu söyledi.

Naciye Güçlü'nün verdiği böbrek sayesinde yeni bir hayata "merhaba" dediğini belirten Sezgin, "Doktorlar nakil olana kadar hamile kalmamam gerektiğini söylüyordu. Çünkü nakil durumu olursa alınma durumu vardı. Artık çocuk sahibi bile olabilirim. Tek temennim bu zaten. Naciye Ablam bana yeniden yaşama şansı verdi. Kızımız olursa adını Naciye, oğlumuz olursa da İlhan koyarız." dedi.

Ferhat Sezgin de eşine kan uyuşmazlığı nedeniyle böbreğini veremediğini öğrendiği gün çok üzüldüğünü ama çaprak nakil yöntemiyle İlhan Güçlü'nün hayatını kurtardığını ifade etti.

- "İçimde Ferhat arkadaşımın bir parçasını taşıyorum"

Sezgin'den nakledilen böbrekle sağlığına kavuştuğunu dile getiren İlhan Güçlü de, "2 ay boyunca makineye bağlıydım. Eziyet çekiyordum. Eşim de beni görünce üzülüyordu. Çapraz nakilden bahsedildikten 10 gün sonra bize haber geldi, sonra nakil yapıldı. İçimde Ferhat arkadaşımın bir parçasını taşıyorum. Bu ömür boyunca benim içimde kalacak bir sevgi oldu." diye konuştu.