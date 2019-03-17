 Çapraz dölleme ile doğan çift başlı yavru balıklar şaşırtıyor

Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Deresi'nde, 30 yıldır alabalık yetiştiriciliği yapan Mustafa Memoğlu, çapraz dölleme yaparak farklı balık ırkı geliştirmeyi amaçladı. Bu yıl ilk kez Fırtına Deresi’ndeki kırmızı benekli alabalık ile gökkuşağı kültür alabalığına çapraz dölleme yapan Memoğlu, ortaya yeni bir ırk çıkarmayı başardı. Kaynak alası ile kırmızı benekli alabalığa da çapraz dölleme yapan Memoğlu, 1 milyona yakın yumurtadan 500 bini aşkın yavru elde etti. Bu yavrulardan bazılarında genetik bozukluklar ortaya çıktı. Döllme ile genetik bozukluğu görülen bazı balıkların ise tek gövdeli, çift başlı, birbirine yapışık olması dikkat çekti. Gövdesi tek, başı çift olan yavru albino balıklar, görenleri de şaşırttı.

'İLGİNÇ BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'

Alabalık üreticisi Mustafa Memoğlu, 30 yıldır alabalık yavrusu ürettiğini ve yurt dışına da sattığını belirterek, dölleme ile ortaya çıkan çift başlı yavru balığı ilk kez gördüğünü söyledi. Memoğlu, "Çiftliğimde 3 ayrı tür balık üretiyorum. Bu yıl farklı bir şey yapmak istedim. Fırtına Deresi’ndeki kırmızı benekli alabalık erkeği ile gökkuşağı kültür alabalığının yumurtasına çaprazlama bir dölleme yaptım. Bir gen değişikliği olsun, nasıl bir ırk çıkacak diye görmek istedim. Bir de yurt dışından gelen kaynak alası ile kırmızı benekli alabalığa da çaprazlama dölleme yaptım ve ilginç bir şeyle karşılaştım. Ben de ilk kez gördüm. Yumurtadan çıkan yavrular arasında 2 başlı olan, göbekten birbirine yapışık değişik bozuk balıklar var. Albino balıkların yanında değişik renklerde balıklarda çıktı” dedi.

'BU YAVRULARI ÖZENLE BÜYÜTECEĞİM'

Araştırma Enstitüsü ve Su Ürünleri Fakültesi'ndeki hocalarla iletişime geçeceğini de kaydeden Memoğlu, "Bu yavruları çok özenle büyüteceğim. Bakalım büyüyecekler mi, sonrasında bir müdahale gerekecek mi? Operasyonla mı ayrılacak? Hocalarla görüşüp teknik bilgi alacağım. 1 milyona yakın yumurta sağıyorum, 500 binin üstünde yavru var. Sakat olan çok az ama renkleri farklı olan yavru çok oldu. Büyüyünce gerçek renkleri o zaman belli olacak. Lezzeti nasıl olacak? Doğaya uyum sağlayacak mı? Araştırma yaptık; 'nasıl bir ırk çıkacak' diye denemek istedim. Belki çok güzel, kaliteli bir ırk olur, lezzeti daha güzel olur, hastalıklara daha dayanıklı olur. Fırtına Deresi’ne de bu yavrulardan salacağım. Küçük sulara da bırakacağım. Şelale ve göllere de bırakacağım. Sonucu 3 ay sonra net olarak göreceğiz" diye konuştu.

