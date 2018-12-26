Çapraz nakil ile sevdiklerine can verdiler

Eskişehir’de bir maden şirketinde makine operatörü olarak çalışan Gökhan Alparslan’ın zorlu günleri, 2014 yılında üşüme belirtisiyle gittiği hastanede böbreklerinin düzgün çalışmadığını öğrenmesi üzerine başladı. 2 böbreği de çalışmayan Alparslan, nakil olmak zorundaydı. 35 yaşındaki kardeşi Erkan Alparslan’dan kan grupları uyuşmadığı için böbrek alamayan genç adam, 4 sene boyunca diyalize girdi ve nakil bekledi. 2017 yılında kronik böbrek rahatsızlığı olduğu belirlenen Leyla Dursun’a ise 22 yaşındaki oğlu, Abbas Dursun böbreğini vermek istedi. Ancak test sonuçları uyumlu çıkmadığı için anne-oğulun nakili gerçekleşemedi.

KARDEŞ AİLE OLDULAR

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dilek Okutur tarafından kendilerine ulaşılan ve çapraz nakil olabilecekleri söylenen aileler, bu durumu büyük bir şaşkınlık ve heyecanla karşıladı. Böylelikle; Gökhan Alparslan’ın kardeşi Erkan Alparslan, Leyla Dursun’a, Leyla Dursun’un oğlu Abbas Dursun ise Gökhan Alparslan’a verici olabiliyordu. Hiç tanımadıkları kişilere organ bağışlayarak kendi yakınlarına hayat verecek olan ailelerin ameliyatı, İstanbul Okan Üniversitesi Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibi tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Operasyondan sonra Abbas Dursun ile sık sık telefonda görüştüklerini belirten Gökhan Alparslan, “Başımıza gelene kadar bu hastalık sadece biz de var sanıyorduk. Ama organ nakli bekleyen bizim gibi bir sürü hasta varmış. Dilek Hanım, bana önceden doldurduğum bir bağış kartı sayesinde ulaştı. Öncesinde çapraz nakil ne onu bile bilmiyordum. Burada öğrendim. Diyaliz sürecim çok zorlu geçti. 63 kiloya kadar düşmüştüm. Şuanda çok iyiyim. Ameliyattan sonra 12 kilo aldım. Normal yaşantıma geri döndüm” dedi.