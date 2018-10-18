"Çapraz nakil" Türk ve Iraklı aileyi birbirine bağladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezinde gerçekleşen nakille hayata tutunan Ayşe Şiho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

Haydar'ın beklediği böbrek haberi de Şiho ailesinden geldi. Kızına böbreğini veren Artuç ailesinin 21 yaşındaki çocukları Haydar'ın artık Iraklı bir "Meryem annesi" oldu.

Keçiören ilçesinde 4 yıldır hayat mücadelesi veren Şiho ailesinin peşini bu kez de sağlık sorunları bırakmadı.

DUYGU YENER - Birbirini daha önce hiç tanımayan Iraklı Şiho ve Ankaralı Artuç ailesinin hayatları "çapraz nakil" ile kesişti.

"Bir yıldır diyalize giriyorum. Teyzem böbreğini verecekti, tutmadı. Çapraz nakil olabileceğimi söylediler. Annem böbreğini Haydar'a verdi. Haydar'ın babası böbreğini bana verdi. Kardeş olduk. Memleketimize DEAŞ girdi, her yeri bombaladı. Hastaneler, her yer, yerle bir oldu. Buraya geldim. İki çocuğum olduktan sonra diyaliz hastası oldum. Nakil olalı 3 gün oldu, çok iyiyim. İki genç hasta kurtulduk. Haydar'ın babası 'Benim oğlum kurtulsun', annem de 'Benim kızım kurtulsun diyalizden' dediler ve hep beraber nakil olduk."

10 yıldır diyalize giren Haydar Artuç ise diyaliz sürecinin sona ermesiyle çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Nakil sonrası ilk buluşmada duygusal anlar"

Çapraz böbrek nakli ile sağlığına kavuşan iki ailenin hastane odasındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Çocuklarını ilk kez karşılarında gören aileler, gözyaşlarını tutamazken, Şiho ve Artuk ailesi nakil için birbirine teşekkür ederek, artık bir kız ve bir oğul sahibi daha olduklarını ifade ettiler.

Haydar'ın babası Cemal Artuç, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, gözyaşlarını tutamadı. Ayşe'nin kendi çocuğundan hiçbir farkı kalmadığını dile getiren Artuç, "Benim Ayşe adında bir kızım oldu. Doktorlarımıza da bize bu şansı verdikleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.