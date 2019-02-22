Çapraz nakille ikinci hayat

İzmir’de böbrek hastaları Ahmet Müşfik Karaca 8, Ahmet Bayar da 4.5 yılını diyaliz mahkumiyetiyle geçirirken, bekledikleri bağış bir türlü gelmedi. Onlar umutlarını yitirirken, ikinci yaşam şansı kendilerine can aşısı olamayan donörlerinden geldi. Karaca ve Bayar, donörlerinin “eşleşmesi” sayesinde gerçekleşen çapraz nakille yeniden özgür bir hayata başladı.

Muğla’nın Milas ilçesinde köftecilik yaparak hayatını kazanan 3 çocuk babası Ahmet Bayar (42); böbrek yetmezliğinin, diyalizin ne olduğunu yaklaşık 9 yıl önce babası Muammer Bayar’a polikistik böbrek tanısı koyulmasıyla öğrendi. Ahmet Bayar, genetik miras aldığı babasından üç yıl sonra da aynı tanıyla diyalize mahkum oldu. Eşini 1.5 yıl önce bu hastalıktan kaybeden anne Sevgül Bayar bir an bile düşünmeden oğluna gönüllü oldu, ancak nakil için başvurdukları İzmir Kent Hastanesinde kan gruplarının uyuşmadığı saptandı. Ahmet Bayar adı ise kadavra listesine yazdırdı, yıllar geçtikçe azalan umutlarla bağış bekledi.

Eşi verici oldu ama uyuşmadı

Aynı çaresizliği yaşayan bir başka hasta ise İzmir’de yaşayan 2 çocuk babası emekli memur Ahmet Müşfik Karaca (60) oldu. Eşi Nuran Karaca tanı koyulduğu gün gönüllü verici olmuş ancak kan grubunun uyuşmadığı için donör olamayacağı ortaya çıkmıştı. Karaca, 8 yıl boyunca bir hastaneden diğerine dosyasını taşıyıp, birinin listesinden çıkıp diğerinin kadavra listesine isim yazdırırdı. Karaca yaklaşık 4 ay önce umudunu iyice yitirdiği günlerde küçük kızı Alara’nın telefon görüşmesi sonucunda önerdiği İzmir Kent Hastanesine geldi.

Kadavradan bekledikleri müjde bir türlü gelmeyen iki Ahmet’e, İzmir Kent Hastanesinde “çapraz nakil” yöntemi çözüm olarak sunuldu. Gönüllü vericilerin değiş tokuş yapılacak böbreklerinin kendilerine uygun olduğu ve takılabileceği söylendi. Nitekim iki aile geçtiğimiz 10 Ocak’ta bir araya gelip tanıştı. 2 aile çapraz nakil önerisini kabul etti ve 16 Ocak’ta Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekip tarafından çifte operasyon gerçekleşti. Sevgül Bayar, oğluna donör olamadı ama iki çocuk babası Ahmet Müşfik Karaca’ya yeni bir yaşamın kapılarını açtı. Aynı şekilde eşine can aşısı olamayan Nuran Karaca, üç çocuk babası Ahmet Bayar’ı diyaliz bağımlılığından kurtardı.