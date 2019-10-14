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Çapraz nakille ikinci şans verdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, böbrek hastaları Nadiye Topbaş (36) ve Tülay Akat (37), çapraz nakille sağlığına kavuştu.

Çapraz nakille ikinci şans verdiler

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, böbrek hastaları Nadiye Topbaş (36) ve Tülay Akat (37), çapraz nakille sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası 'kardeş aile' olduklarını belirten Akat, "Doktorlarımızdan Allah razı olsun" dedi.
Antalya'da böbrek hastası Nadiye Topbaş ile Tülay Akat'ın diyalize girmesini istemedikleri için verici olan ancak kan uyuşmazlığı yüzünden çaresiz kalan ailelerin kaderi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde değişti. Nadiye Topbaş'ın kardeşi Gülbeyaz Kurt (53) Tülay Akat'a böbreğini verirken, hastanın eşi Ali Hüseyin Akat (37) da Nadiye Topbaş'a böbreğini bağışladı. Akat ve Topbaş, çapraz nakil sonrası sağlığına kavuştu.
‘ÇAPRAZ NAKİLLE KARDEŞ AİLE SAHİBİ OLDUK’
Nadiye Topbaş, Organ Nakli Koordinasyon Birim Sorumlusu Nilgün Bilal'in bilgilendirmesinden sonra çapraz nakli öğrendiğini söyledi. Bilgilendirmenin ardından çapraz nakil için hazırlık yaptıklarını aktaran Topbaş, "2 yıl önce yaptırdığım tetkiklerde her iki böbreğimin de iflas ettiğini öğrendim. Bir müddet ilaçla tedavi oldum. Son 9 aydır periton diyalizi oluyordum. Diyalizin de benim için çare olmadığını öğrendiğimde, doktorlarımla görüşüp nakil için ne gerekiyorsa yapmak istediğimi söyledim. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde doktor ve koordinatörlerimiz, verici olmak isteyen kardeşimin kan uyumu olmadığı için çapraz nakil teklifinde bulundu. İstanbul'dan bir ailenin çapraz nakil için başvuru yaptığını, eşleşme yapılacağını söylediler. Tahlil ve tetkikler neticesinde çapraz naklin uygun olduğunu öğrendik. Çapraz nakil sayesinde 'kardeş aile' sahibi olduk" diye konuştu. Ablası Gülbeyaz Kurt ise "Kardeşimin daha fazla acı çekmesine ve hayatını kaybetmesine razı olamazdım. Böyle bir imkân karşımıza çıktı ve hemen değerlendirdik. Çok şükür çok mutluyuz" dedi.
DİYALİZE GİRMEDİ
İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Tülay Akat ise hastalığının 5 yıldır devam ettiğini, tedavilerini çok sıkı takip etmesine karşın her iki böbreğinin de iflasına karşı koyamadığını söyledi. Akat, "Doktorlarım 2 ay önce böbreklerimin tamamen iflas ettiğini ve nakil olmam gerektiğini söyledi. Diyaliz ya da nakil önerdiler. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Organ nakli merkezinde koordinatör Nilgün Hanım bizi bilgilendirdi. Eşim verici olmak istedi fakat kan uyumu olmadığı için nakil gerçekleşemedi. Çapraz nakil önerildi. Biz buna da hazırdık ve hemen kabul ettik. Antalyalı bir aile çapraz nakil bekliyormuş, eşleşme yapıldı ve 'kardeş aile' olduk" diye konuştu.
45 ÇİFT, ÇAPRAZ NAKİL BEKLİYOR
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ nakli merkezinde 45 çiftin çapraz nakil için beklediğini kaydederek, "Türkiye'nin çok farklı merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları en uygun kurallar çerçevesinde eşleştirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız nakillerle sağlıklarına kavuşturuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çapraz nakille ikinci şans verdiler

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