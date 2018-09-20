Captain Marvel ilk fragmanı ile heyecanlandırdı!

Önümüzdeki yıl Marvel hayranları için oldukça büyük bir yıl. Captain Marvel ve Avengers 4 ile sinema salonlarını coşturacak olan Disney, şimdiden şovlarına başlamış durumda.

Avengers: Infinity War ile büyük başarı yakalayan Marvel, Avengers 4’ün en önemli karakterlerinden biri olacak olan Captain Marvel'ın solo filmi için beklenen ilk fragman yayınlandı.

Captain Marvel’ın Blockbuster’a düşmesiyle başlayan fragmanda Samuel L. Jackson ve Clark Gregg’i genç Nick Fury ve Phil Coulson olarak görüyoruz. Captain Marvel filmi, Avengers 4 için oldukça önemli bir karakter. Eh haliyle bu karakteri benimsememiz açısında da bir solo filmine ihtiyacımız vardı.

Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü karakteri olan Captain Marvel’ın, Thanos’un istilasına karşı nasıl engel olacak hep beraber bekleyip göreceğiz. Captain Marvel’ın ilk fragmanına yukarıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Teknolojioku

