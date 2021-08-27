Captiva Club üyeleri Gölcük'te buluştu

Üçüncüsü düzenlenen buluşmaya Gölcükte faaliyet gösteren Çeviker Otomotiv ev sahipliği yaptı.

Bu yılki buluşmada dahada büyüyerek yaklaşık 11.000 kişilik üye sayısına ulaştıklarını söyleyen grubun kurucusu ve başkanı Ethem Bozkurt, üyelerine Captiva Club isminin girişimleri doğrultusunda artık resmi ve tescilli bir marka olduğu müjdesini verdi.

Bozkurt, ayrıca Türkiye'de tüm üyelerine sponsor firmalar Çeviker Otomotiv , H&M Otomotiv, Eva Motors ve Serdar Opel desteğiyle indirimler ve servis ağı sağlanmakta olunduğunun da altını çizerek sponsor firmalarına, Captiva Club yönetim ekibine ve tüm üyelerine teşekkür etti.

Büyük ilgi gören etkinlik sabah 10:00 da başlayıp akşam 18:00 a kadar Çeviker Otomotiv'de keyifli video çekimleri, üyelere çeşitli hediyeler, yemek ikramları ve hoş sohbetlerle sona erdi.



