MAGAZİN

Cara Delevingne göğüsleriyle ilgili detay verdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 15:42 | Son Güncelleme

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yaza veda etti. Cara göğüsleriyle ilgili detay da verdi

Cara Delevingne göğüsleriyle ilgili detay verdi

Londra doğumlu 26 yaşındaki oyuncu çılgın kişiliğini sosyal medya paylaşımlarına yansıtan bir isim… Lezbiyen olduğunu ve bir de ilişki yaşadığını ünlü bir moda dergisine verdiği röportajda açıklayan Delevingne, yaz ayına vedayı Instagram'dan gerçekleştirdi.

Bikinili bir karesini hesabından paylaşan oyuncu bu karenin altına;

cara-ic

“Güle güle yaz tatili, sizi tanımak güzeldi … (Anlayamazsınız diye söylüyorum, göğüslerim büyüdü ve onlarla gurur duyuyorum)” notunu düşerek takipçilerine estetik operasyon yaptırmış olabileceğini ima etti.

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Cara Delevingne Cara Delevingne göğüs

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