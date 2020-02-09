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Cara Delevingne: Seksi görünmeye çalışıyorsun bunu kes!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

İngiliz model Cara Delevingne, modellikten oyunculuğa geçiş sürecinde yaşadıklarını samimi bir dille anlattı.

Cara Delevingne: Seksi görünmeye çalışıyorsun bunu kes!

Cara Delevingne, Elle dergisine konuştu. Son dönemde modellik kariyeriyle olduğu kadar oynadığı ‘Valerian ve Bin Gezegegen İmparatorluğu’, ‘Carnival Row’ ve ‘Suicide Squad’ gibi filmlerdeki performanslarıyla da gündeme gelen 27 yaşındaki İngiliz yıldız, “Konu rol yapmaya geldiğinde moda endüstrisi beni bitirdi diyebilirim. İlk filmim ‘Anna Karenina’da bir repliğim bile yoktu ama yine de yönetmenimiz Joe Wright, bana sürekli gelip, ‘Cara yine modellik yapıyorsun. Anı yaşamıyorsun. Seksi görünmeye çalışıyorsun bunu kesmelisin’ diyordu” açıklamasını yaptı.

Oyunculuğun daha derin, modelliğinse daha yüzeysel olduğunu söyleyen Delevingne, “Birinde kameranın nerede olduğunu sürekli bilmeniz, diğerindeyse bu durumu unutmanız gerekiyor. Bense hiç bu şekildedüşünmemiştim” diye konuştu. Moda sektöründe arkadaş edinmenin kolay olduğunu belirten güzel, “Aslında bu konuda bir beklentim yoktu ama Kendall Jenner’la yaptığımız birkaç çekimin ardından, birlikte kahve içtik ve dost olduk” dedi.

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