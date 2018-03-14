MAGAZİN

Cara Delevingne soyundu, Mert Alaş çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Oyuncu Cara Delevingne sosyal medya hesabından küvette çekilmiş çıplak bir fotoğrafını paylaştı.

Model ve oyuncu Cara Delevingne soyundu, Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti. İşte küvette çıplak poz!

Mert Alaş her yerde!

1 / 9

Dünyaca ünlü modeller ve oyuncularla yaptığı çekimlerle adından söz ettiren ve onlarla iyi birer de arkadaş olan fotoğraf sanatçısı Mert Alaş kimi zaman sosyal medya hesabından daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını paylaşıyor.
2 / 9

Birbirinden cesur çekimlere imza atan Alaş’ın gün yüzüne çıkmamış bir fotoğrafını bu defa objektif karşısına geçen oyuncu Cara Delevingne paylaştı.
3 / 9

2013 yılında Mert Alaş tarafından çekilmiş ve daha önce yayınlanmamış olan bu kare Cara’nın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü
4 / 9

Geçtiğimiz yıllarda mankenlikten oyunculuğa adım atan dünyaca ünlü isim Cara Delevingne modellik konusunda şunları söylemişti:
5 / 9

“Model olmadan önce oyunculuğu birçok kez denedim fakat çok fazla reddedildim. Bunları atlatabilmek ve kendimi toparlamak için zaman geçmesi gerekiyordu. Bu aşamada modelliğe yöneldim. Son yıllarda oyunculuğun üstüne tekrar düştüm ve kendimi geliştirdim. İkisini de çok seviyorum
6 / 9

7 / 9

1

1
8 / 9

2

2
9 / 9

3

3
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cara Delevingne mert alaş

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

Sıla'nın yeni sevgilisi Okan Can Yantır mı? İşte sürpriz aşk iddiası

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

İran'da düşen jette ölen Mina Başaran ve arkadaşları için anıt dikilecek

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Survivor 2018 24. bölüm fragmanı! Sema ve Nagihan birbirlerine omuz atıyor!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu yılın modsıda küvvet oldu ya:??
bu küvet işide bayağı moda oldu ya:??
Diğer Haberler
Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Genç model evinde kendisini asarak intihar etti!

Ebru Polat otel odasındaki o teklifi neden kabul etmedi?

Ebru Polat otel odasındaki o teklifi neden kabul etmedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Nihat Doğan'ın 'Nazım Hikmet'li veda konuşması sosyal medyanın diline düştü

Nihat Doğan'ın 'Nazım Hikmet'li veda konuşması sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu aşkı 'buldu'

Ünlü oyuncu aşkı 'buldu'

Çukur'un Sena'sı estetikli mi?

Çukur'un Sena'sı estetikli mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.