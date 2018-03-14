Cara Delevingne soyundu, Mert Alaş çekti

Model ve oyuncu Cara Delevingne soyundu, Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti. İşte küvette çıplak poz!

Mert Alaş her yerde!

1 / 9 Dünyaca ünlü modeller ve oyuncularla yaptığı çekimlerle adından söz ettiren ve onlarla iyi birer de arkadaş olan fotoğraf sanatçısı Mert Alaş kimi zaman sosyal medya hesabından daha önce yayınlanmamış fotoğraflarını paylaşıyor.

2 / 9 Birbirinden cesur çekimlere imza atan Alaş’ın gün yüzüne çıkmamış bir fotoğrafını bu defa objektif karşısına geçen oyuncu Cara Delevingne paylaştı.

3 / 9 2013 yılında Mert Alaş tarafından çekilmiş ve daha önce yayınlanmamış olan bu kare Cara’nın takipçileri tarafından büyük ilgi gördü

4 / 9 Geçtiğimiz yıllarda mankenlikten oyunculuğa adım atan dünyaca ünlü isim Cara Delevingne modellik konusunda şunları söylemişti:

5 / 9 “Model olmadan önce oyunculuğu birçok kez denedim fakat çok fazla reddedildim. Bunları atlatabilmek ve kendimi toparlamak için zaman geçmesi gerekiyordu. Bu aşamada modelliğe yöneldim. Son yıllarda oyunculuğun üstüne tekrar düştüm ve kendimi geliştirdim. İkisini de çok seviyorum

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