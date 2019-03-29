Carat Film’den Milano çıkarması

Son 2 yılda sinema sektöründe psikolojik gerilim türünde örneklere imza atan ve ‘11’ , ‘Karantina 12’ filmleriyle vizyonda yer alan yapım şirketi Carat Film İtalya’ya transfer oluyor.

Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirerek giriş çıkışın yasak olduğu İzmir Urla’daki Karantina Adasında ilk psikolojik gerilim filmi 11’in yapımcısı Murat Barutçu ve Carat Film ekibi, sağladıkları başarıdan dolayı İtalya’ya transfer oluyorlar.

Geçen sene vizyona giren Karantina 12’nin ardından serinin devam filmi olan 13’ün çalışmalarına başlayan yapımcı Murat Barutçu "Biz Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirip psikolojik gerilim türünde 2 film birden çekip vizyona girdik. Giriş çıkışın yasak olduğu İzmir Karantina Adasında çektiğimiz filmlerimizin ardından İtalya’dan ortak yapım teklifleri aldık ve kabul ettik. Şimdi 13’ü çekip seriyi sonlandıracağız" dedi.



