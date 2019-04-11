Çardak Havalimanından mart ayında 59 bin 700 yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında Çardak Havalimanında 59 bin 700 yolcu seyahat gerçekleştirdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Mart ayı havalimanı istatistiklerine göre; mart ayında Çardak Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 43 bin 315, dış hat yolcu trafiği 16 bin 385 olmak üzere toplam yolcu trafiği ise 59 bin 700 oldu.

2019 yılı Mart ayında Çardak Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 420 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 113 olmak üzere, toplam uçak trafiği ise 533’e ulaşırken, havalimanında ayrıca mart ayında yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 593 ton olarak gerçekleşti.

