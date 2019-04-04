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Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 07:14 | Son Güncelleme

Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi.

Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor

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