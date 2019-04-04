Çardak İlçesinde kontrolden çıkan otobüs şarampole devrildi. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor

\u00c7ardak \u0130l\u00e7esinde kontrolden \u00e7\u0131kan otob\u00fcs \u015farampole devrildi. Kazada \u00e7ok say\u0131da yaral\u0131 var. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaral\u0131lar\u0131 kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyorPARTNER'Benimle evlenmen laz\u0131m! Ayaklar\u0131n\u0131 ben \u0131s\u0131t\u0131r\u0131m...'Ba\u015fkent\u2019te alacak verecek kavgas\u0131 kanl\u0131 bitti: 1 yaral\u0131Ba\u015fkent\u2019te gecekondu alev alev yand\u0131
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