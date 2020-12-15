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  4. Cardi B'den kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Cardi B'den kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

15.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
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Grammy ödüllü rapçi Cardi B, Pazartesi günü kocası Offset'in 29. doğum günü şerefine erotik bir video çekimi gerçekleştirdi. Klibin bir kısmını sosyal medyadan paylaşan Cardi B, olay oldu.

Kendisi gibi rapçi olan sevgilisi Offset'in doğum günü için erotik bir video hazırlayan Cardi B. olay yarattı.

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28 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendi müziklerini kullanmak yerine, videosunda Dado Milman'ın 2020 Ağustos ayında çıkardığı şarkısı Yeled Gadol'a tercih etmesi herkesi şaşırttı.

Klibin çoğunda seksi iç çamaşırıyla görüntülenen Cardi B, klip boyunca kıvrımlarını sergiledi. Instagram'dan klibin bir kısmını paylaşan Cardi B'ye sevgilisi Offset, 'Hadi bu gece açılalım' şeklinde yorum yapması dikkat çekti.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadınların şerefini,haysiyetini 5 paralık eden arsızlar.az biraz edep

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