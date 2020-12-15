Cardi B'den kocasına özel erotik video! 'Hadi bu gece açılalım'

Kendisi gibi rapçi olan sevgilisi Offset'in doğum günü için erotik bir video hazırlayan Cardi B. olay yarattı.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendi müziklerini kullanmak yerine, videosunda Dado Milman'ın 2020 Ağustos ayında çıkardığı şarkısı Yeled Gadol'a tercih etmesi herkesi şaşırttı.

Klibin çoğunda seksi iç çamaşırıyla görüntülenen Cardi B, klip boyunca kıvrımlarını sergiledi. Instagram'dan klibin bir kısmını paylaşan Cardi B'ye sevgilisi Offset, 'Hadi bu gece açılalım' şeklinde yorum yapması dikkat çekti.





