Cardi B’den soğanlı canlı yayın! Anlattıkları şaşırttı

Cardi B, saç bakım rutinini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Rapçi Cardi B, sağlıklı saç büyümesine yardımcı olduğunu iddia ederek saçlarını yıkamak için soğan kullandığını itiraf etti. Cardi B'nin alışılmışın dışında saç bakım sırrı takipçilerini şaşırttı.

29 yaşındaki rapçi cuma günü Instagram'da saçlarını kaynamış soğan suyuyla yıkadığını anlattığı videosu milyonlarca izlendi.

SOĞAN SUYU MUCİZESİ

Cardi B, "Son 2 yıkamamda soğanları kaynattım ve saçımı yıkamak için soğanlı su kullandım" dedi. Saçlarının öncesi ve sonrası halini göstermeyi de ihmal etmedi. Altı yıl önce saçlarını uzatmaya karar verdiğinde soğan suyunu keşfettiğini anlatan Cardi B, tembelliğinden ötürü bu uygulamayı yıllardır yapmadığını anlattı. Soğan suyunu uygulamak isteyenlere seslenen Cardi B, soğan suyunun kokmadığını, saçları parlattığını ve sağlıklı şekilde uzadığını anlattı.

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Bir kullanıcı, "Tüm saç ürünlerimi gerçek yiyeceklerden ve baharatlardan yapıyorum. Gerçekten işe yarıyor" dedi.

Bakım tekniğiyle ilgili bir Healthline makalesine göre soğanlar "kuru, hasarlı saçları güçlendirmeye yardımcı olabilecek bileşikler" içerir. Savunucular, sebzenin ayrıca saç büyümesini teşvik edebileceğini, alopesiyi tedavi edebileceğini ve beyazlamayı tersine çevirebileceğini iddia ediyor.



