Cardi B’den Stacey Solomon’a herkes bıraktı!

Superslim Me DVD’si için 44 bedenden 38 bedene inen 29 yaşındaki Scarlett, vücuduyla barışık. Şubat ayında İzlanda’dan bir fotoğraf paylaşan Scarlett, “Göğüslerim kalçam ve selülitlerim var. Ama fotoğraf çekip sizle paylaşmayı bırakmayacağım. Cesur hissediyorum” dedi.

29 yaşındaki Flanagan, geçirdiği iki hamileliğin ardından “Kızlarıma daha iyi bir rol model olabilmek için, fotoğraflarımı rötuşlamayı bırakmaya karar verdim” dedi. 4 yaşında ve 2 yaşında iki kız çocuğu annesi olan Helen, doğumun ardından göğüslerinin ve karnının değiştiğini ancak bu değişiklikleri Photoshop’la saklamayacağını söyledi. Beden olumlama hareketine destek veren tek ünlü Helena değil.

HELEN FLANAGAN

Oyuncu Helen Flanagan, bir iç çamaşırı markası için yaptığı fotoğraf çekiminden pozlarını rötuşsuz olarak yayınlayarak "Ben ve kızım dans ediyoruz. Ona kendi bedenini sevmeyi ve kendine güvenmeyi öğretmek istiyorum. Güzellik içimizde" dedi.

STACEY SOLOMON

Beden olumlama hareketi destekçisi ve üç çocuk annesi 30 yaşındaki Stacey Solomon, hayranlarına “Unutmayın, birinin postuna, bir postere veya bir dergiye bakarken gerçek görüntülere bakmıyor olabilirsiniz. Bence rötuşsuz daha iyi görünüyorum ve doğal halimi seviyorum” dedi.

DEMİ LOVATO

Amerikan pop star Demi, vücudu ile barışık. 27 yaşındaki ünlü hayranlarına “Vücudum kusursuz değil. Dünyanın en fit insanı değilim ama bu benim ve kendimi seviyorum” dedi. Demi, geçmişte tatil fotoğraflarını rötuşladığı için pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Yakın bir zamanda paylaştığı fotoğraf için “İşte ben. Utanmıyorum, korkmuyorum ve bu kadar çok şeyle mücadele eden bir bedene sahip olduğum için gurur duyuyorum” notunu yazmıştı.

ASHLEY JAMES

Geçmişte beden algısı bozukluğu yaşayan 33 yaşındaki televizyon yıldızı Ashley, “Seksi olmak, vücut şeklimizle tanımlanamaz. Seksi olmak bir ruh halidir” dedi.



