Cardi B’den Stacey Solomon’a herkes bıraktı!

İngiliz televizyon yıldızı Helen Flanagan, doğal güzellikleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya karar veren kadın yıldızlar arasına katıldı. İç çamaşırlı fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşan Flanagan, fotoğraflarını rötuşlamama kararı aldığını açıkladı.
29 yaşındaki Flanagan, geçirdiği iki hamileliğin ardından “Kızlarıma daha iyi bir rol model olabilmek için, fotoğraflarımı rötuşlamayı bırakmaya karar verdim” dedi. 4 yaşında ve 2 yaşında iki kız çocuğu annesi olan Helen, doğumun ardından göğüslerinin ve karnının değiştiğini ancak bu değişiklikleri Photoshop’la saklamayacağını söyledi. Beden olumlama hareketine destek veren tek ünlü Helena değil.
27 yaşındaki rap yıldızı Cardi B, geçen ay paylaştığı bikinili fotoğrafının arkasındaki gerçeği göstererek beden olumlamda zafer kazandı. İki fotoğrafı da paylaşan Cardi B, paylaştığı ikinci fotoğrafta gerçek kıvrımlarını gösterdi.
Superslim Me DVD’si için 44 bedenden 38 bedene inen 29 yaşındaki Scarlett, vücuduyla barışık. Şubat ayında İzlanda’dan bir fotoğraf paylaşan Scarlett, “Göğüslerim kalçam ve selülitlerim var. Ama fotoğraf çekip sizle paylaşmayı bırakmayacağım. Cesur hissediyorum” dedi.
Oyuncu Helen Flanagan, bir iç çamaşırı markası için yaptığı fotoğraf çekiminden pozlarını rötuşsuz olarak yayınlayarak "Ben ve kızım dans ediyoruz. Ona kendi bedenini sevmeyi ve kendine güvenmeyi öğretmek istiyorum. Güzellik içimizde" dedi.
Beden olumlama hareketi destekçisi ve üç çocuk annesi 30 yaşındaki Stacey Solomon, hayranlarına “Unutmayın, birinin postuna, bir postere veya bir dergiye bakarken gerçek görüntülere bakmıyor olabilirsiniz. Bence rötuşsuz daha iyi görünüyorum ve doğal halimi seviyorum” dedi.
Amerikan pop star Demi, vücudu ile barışık. 27 yaşındaki ünlü hayranlarına “Vücudum kusursuz değil. Dünyanın en fit insanı değilim ama bu benim ve kendimi seviyorum” dedi. Demi, geçmişte tatil fotoğraflarını rötuşladığı için pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Yakın bir zamanda paylaştığı fotoğraf için “İşte ben. Utanmıyorum, korkmuyorum ve bu kadar çok şeyle mücadele eden bir bedene sahip olduğum için gurur duyuyorum” notunu yazmıştı.
Geçmişte beden algısı bozukluğu yaşayan 33 yaşındaki televizyon yıldızı Ashley, “Seksi olmak, vücut şeklimizle tanımlanamaz. Seksi olmak bir ruh halidir” dedi.