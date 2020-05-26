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Cardi B. dövmelerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

Cardi B., bikinisiyle havuz kenarında çekilen pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Adeta dövmelerini sergileyen rapçinin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Cardi B. dövmelerini sergiledi

Son dönemin popüler yıldızlarından Cardi B., yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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İddialı pozlarıyla gündeme gelen rapçi, bu kez bikinisiyle havuz kenarında çekilen pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Instagramda 65 milyondan fazla takipçisi bulunan dünyaca ünlü isim, paylaşımıyla adeta dövmelerini sergiledi.

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27 yaşındaki Cardi B.'nin paylaşımı kısa sürede 2,5 milyondan fazla beğeni aldı.

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Gerçek adı Belcalis Marlenis Almanzar olan rapçi, kariyerine önce erotik dansçı sonra da televizyon yıldızı olarak başladı.

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Cardi B., son yıllarda ise müzik dünyasının en gözde genç kuşak rap yıldızlarından biri haline geldi.

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