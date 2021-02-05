Cardi B, erotik klibiyle gündem oldu!

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B, hayranlarına yeni şarkı müjdesi vermişti. 28 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, ‘Up’ adını verdiği yen single’nın çıkardı.

Cardi B, Twitter’dan yaptığı, “Yeni single’ım Up, cuma günü çıkıyor” duyurusuna hayranları sevinçlerini gösteren mesajlarla tepki vermişti. Ünlü rapçinin klibi çıkınca ortamlar alev aldı. Cardi B şimdiye kadarki en çılgın müzik videosunu yayınladı.

Erotik klibiyle dikkat çeken Cardi B dansçıları öpmesi ve neredeyse çıplak haliyle olay oldu.

Cardi B açıklamasında "Son şarkımın daha seksi olduğunu düşündüm... Daha ukala bir şey yapmak istedim" dedi.

Ünlü rapçinin yeni klibi fazla erotik bulundu.

